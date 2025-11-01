29
رياضة
مأساة في الكلاسيكو... مشجع يفارق الحياة بعد ركلة جزاء ضائعة!
Lebanon 24
01-11-2025
|
17:00
شهدت مباراة الكلاسيكو الأخيرة بين
ريال مدريد
وبرشلونة حادثة مأساوية، بعدما توفي مشجع مدريدي إثر أزمة قلبية مفاجئة خلال متابعته اللقاء من المدرجات، وفق ما أعلنت رابطة مشجعي
ريال
مدريد
في إسرائيل
.
وبحسب البيان، فإن المشجع يغال برودكين فقد وعيه عقب تصدي حارس
برشلونة
البولندي فويستشيك تشيزني لركلة جزاء نفذها
كيليان مبابي
، ولم تفلح محاولات إنعاشه رغم تدخل المسعفين في المدرجات.
ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن ابن المتوفى قوله: “بعدما أهدر مبابي ركلة الجزاء، أصيب والدي بأزمة قلبية مفاجئة ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه”.
وأفاد موقع “ديفينسا سنترال” بأن الجماهير صرخت مطالبة الحكم سوتو غرادو بإيقاف المباراة، كما يحدث عادة عند تعرض أحد المشجعين لحالة طبية طارئة، إلا أن الحكم لم ينتبه للنداءات.
يُذكر أن ريال مدريد فاز بالمباراة بنتيجة 2-1، ليتصدر
الدوري الإسباني
بفارق خمس نقاط عن برشلونة بعد مرور عشر جولات، غير أن أجواء الفرحة داخل المدرجات تحولت إلى صدمة وحزن عقب الحادث المؤلم.
