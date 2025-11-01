مأساة في الكلاسيكو... مشجع يفارق الحياة بعد ركلة جزاء ضائعة!

Advertisement

شهدت مباراة الكلاسيكو الأخيرة بين وبرشلونة حادثة مأساوية، بعدما توفي مشجع مدريدي إثر أزمة قلبية مفاجئة خلال متابعته اللقاء من المدرجات، وفق ما أعلنت رابطة مشجعي .وبحسب البيان، فإن المشجع يغال برودكين فقد وعيه عقب تصدي حارس البولندي فويستشيك تشيزني لركلة جزاء نفذها ، ولم تفلح محاولات إنعاشه رغم تدخل المسعفين في المدرجات.ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن ابن المتوفى قوله: “بعدما أهدر مبابي ركلة الجزاء، أصيب والدي بأزمة قلبية مفاجئة ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه”.وأفاد موقع “ديفينسا سنترال” بأن الجماهير صرخت مطالبة الحكم سوتو غرادو بإيقاف المباراة، كما يحدث عادة عند تعرض أحد المشجعين لحالة طبية طارئة، إلا أن الحكم لم ينتبه للنداءات.يُذكر أن ريال مدريد فاز بالمباراة بنتيجة 2-1، ليتصدر بفارق خمس نقاط عن برشلونة بعد مرور عشر جولات، غير أن أجواء الفرحة داخل المدرجات تحولت إلى صدمة وحزن عقب الحادث المؤلم.