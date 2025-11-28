Advertisement

رياضة

رونالدو يدخل الحلبة… استثمار "مفاجئ" في عالم الفنون القتالية

Lebanon 24
28-11-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1448219-638999544788171093.webp
Doc-P-1448219-638999544788171093.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن كريستيانو رونالدو دخوله عالم فنون القتال المختلطة عبر الاستثمار في منظمة "واو إف سي"، أكبر دوري للرياضة في إسبانيا، بعد استحواذه على حصة فيها وتوقيعه اتفاق الشراكة ليصبح مساهمًا رسميًا.
Advertisement

وانضم رونالدو إلى إيليا توبوريا، بطل الـUFC في وزني الخفيف والديك، والوجه الإعلامي للمنظمة التي تتخذ من مدريد مقرًا لها، في إطار خطة تهدف إلى رفع مستوى اللعبة عالميًا. وأعرب رونالدو عن حماسه للمشروع، مؤكدًا أن المنظمة تجسّد مبادئ الانضباط والاحترام والمرونة والسعي للتميّز، ومشيرًا إلى فخره بالمساهمة في تطوير الرياضة وإلهام الجيل الجديد.

من جهتها، وصفت المنظمة انضمام النجم البرتغالي بأنه لحظة تحول تاريخية، معتبرة أن وجوده سيمنح الدفع الأكبر لتوسّعها في أوروبا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط. ورأى الرئيس التنفيذي أرتورو غيلين أن دخول رونالدو إلى هيكل المساهمين يشكّل خطوة تثبت قوة المشروع، وتفتح الباب لإعادة تعريف مكانة فنون القتال في الثقافة الرياضية العالمية.

وتشهد المنظمة نمواً سريعاً، مع ارتفاع نسبة حضور فعالياتها بأكثر من 400% سنويًا، وتجاوز مبيعات التذاكر 5 آلاف متفرّج لكل عرض، فيما تُبث منافساتها في أكثر من 170 دولة، ما جعلها واحدة من أبرز القوى الصاعدة في الرياضات القتالية.
مواضيع ذات صلة
فضيحة مراهنات تهز عالم الفنون القتالية.. واتحاد UFC يطرد مقاتلاً
lebanon 24
29/11/2025 08:03:05 Lebanon 24 Lebanon 24
اتحاد الفنون القتالية المختلطة يستضيف بطولتين قاريتين في جونية
lebanon 24
29/11/2025 08:03:05 Lebanon 24 Lebanon 24
مشكلة فنية تعلّق العمل داخل "أكثر مطارات العالم ازدحاما"
lebanon 24
29/11/2025 08:03:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تصريح مفاجئ لوزير الزراعة عن قضية "مياه تنورين": لم أكن أعلم عندما وقّعت!
lebanon 24
29/11/2025 08:03:05 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

كريستيانو رونالدو

الشرق الأوسط

البرتغالي

إسبانيا

من جهته

أوروبا

الرياض

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2025-11-28
14:00 | 2025-11-28
08:16 | 2025-11-28
04:11 | 2025-11-28
03:43 | 2025-11-28
02:59 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24