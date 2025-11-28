رونالدو يدخل الحلبة… استثمار "مفاجئ" في عالم الفنون القتالية

Advertisement

أعلن دخوله عالم فنون القتال المختلطة عبر الاستثمار في منظمة "واو إف سي"، أكبر للرياضة في ، بعد استحواذه على حصة فيها وتوقيعه اتفاق الشراكة ليصبح مساهمًا رسميًا.وانضم إلى إيليا توبوريا، بطل الـUFC في وزني الخفيف والديك، والوجه الإعلامي للمنظمة التي تتخذ من مقرًا لها، في إطار خطة تهدف إلى رفع مستوى اللعبة عالميًا. وأعرب رونالدو عن حماسه للمشروع، مؤكدًا أن المنظمة تجسّد مبادئ الانضباط والاحترام والمرونة والسعي للتميّز، ومشيرًا إلى فخره بالمساهمة في تطوير الرياضة وإلهام الجيل الجديد.من جهتها، وصفت المنظمة انضمام النجم بأنه لحظة تحول تاريخية، معتبرة أن وجوده سيمنح الدفع الأكبر لتوسّعها في وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط. ورأى الرئيس التنفيذي أرتورو غيلين أن دخول رونالدو إلى هيكل المساهمين يشكّل خطوة تثبت قوة المشروع، وتفتح الباب لإعادة تعريف مكانة فنون القتال في الثقافة الرياضية العالمية.وتشهد المنظمة نمواً سريعاً، مع ارتفاع نسبة حضور فعالياتها بأكثر من 400% سنويًا، وتجاوز مبيعات التذاكر 5 آلاف متفرّج لكل عرض، فيما تُبث منافساتها في أكثر من 170 دولة، ما جعلها واحدة من أبرز القوى الصاعدة في الرياضات القتالية.