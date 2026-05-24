مدربو مونديال 2026.. 15 اسماً عرفوا كأس العالم كلاعبين

24-05-2026 | 03:22
يدخل عدد من مدربي المنتخبات كأس العالم 2026 بخبرة مزدوجة، بعدما سبق لهم الظهور في البطولة كلاعبين قبل الانتقال إلى مقاعد القيادة الفنية.

وتضم النسخة المقبلة 15 مدرباً شاركوا سابقاً في المونديال، بينهم من لامس المجد ورفع الكأس، وفي مقدمتهم فابيو كانافارو مدرب أوزبكستان، الذي قاد إيطاليا لاعباً إلى لقب 2006، وشارك أيضاً في نسخ 1998 و2002 و2010.

ويبرز أيضاً ديدييه ديشامب مدرب فرنسا، الذي توج باللقب لاعباً عام 1998، ثم كرر الإنجاز مدرباً عام 2018، ليصبح أحد 3 رجال فقط فازوا بكأس العالم لاعباً ومدرباً.

أما ليونيل سكالوني، فقاده مشواره من لاعب مع الأرجنتين في نسخة 2006 إلى مدرب بطل العالم في 2022.

وتضم القائمة كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل، الذي شارك مع إيطاليا في مونديال 1990، ورونالد كومان مدرب هولندا، الذي لعب نسختي 1990 و1994.

وعربياً، يبرز حسام حسن مدرب منتخب مصر، بعدما شارك مع "الفراعنة" في مونديال 1990، وخاض مباريات هولندا وأيرلندا وإنكلترا كاملة.

كما يظهر هونغ ميونغ بو مدرب كوريا الجنوبية، الذي شارك في 4 نسخ مونديالية، وقاد منتخب بلاده لاعباً إلى المركز الرابع عام 2002.

وتشمل القائمة أيضاً نيستور لورينزو مدرب كولومبيا، وماوريسيو بوتشيتينو مدرب الولايات المتحدة، وهوغو بروس مدرب جنوب أفريقيا، وخافيير أغيري مدرب المكسيك.

وفي الأردن، يتطلع جمال سلامي إلى قيادة "النشامى" لأول مشاركة مونديالية، بعدما سبق له اللعب مع المغرب في نسخة 1998.

كما تضم القائمة توني بوبوفيتش مدرب أستراليا، وستالي سولباكن مدرب النرويج، وبابي ثياو مدرب السنغال، الذي صنع هدفاً بكعبه في مشوار منتخب بلاده التاريخي عام 2002.

أما الإسباني جولين لوبيتيغي مدرب قطر، وإيميرس فاي مدرب كوت ديفوار، فكانا ضمن قائمتي بلديهما في نسختي 1994 و2006، من دون المشاركة في أي مباراة. (سكاي نيوز)

مدرب الأرجنتين: مشاركة ميسي في كأس العالم لم تُحسم بعد
الإصابة تحرم الأردني عصام السميري من المشاركة في كأس العالم 2026
فيفا يعدّل لوائح كأس العالم 2026
الفيفا يحدد موعد إعلان قوائم منتخبات كأس العالم وعدد اللاعبين
