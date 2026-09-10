ريال مدريد يحسم عقد نجمه

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ونجح خلال الفترة الماضية في تجديد عقد فينيسيوس حتى عام 2032، إلى جانب اقترابه من تجديد عقدي أوريلين تشواميني وإبراهيم دياز.وأكد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو أن توصل إلى اتفاق مع جولر لتجديد عقده، مشيراً إلى أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيتم قريباً.وأوضح رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن عقد جولر الجديد سيمتد لست سنوات، أي حتى نهاية موسم 2032، على غرار فينيسيوس جونيور.وكان غولر قد انضم إلى ريال مدريد في صيف عام 2023 قادماً من فناربخشة مقابل 30 مليون .وبرز اللاعب ، البالغ من العمر 21 عاماً، مع ريال مدريد خصوصاً خلال الموسم الماضي، وبات لاعباً أساسياً لا غنى عنه في تشكيلة الفريق الإسباني.