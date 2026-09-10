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رياضة

ريال مدريد يحسم عقد نجمه

Lebanon 24
10-09-2026 | 10:05
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كشفت تقارير إعلامية أن نادي ريال مدريد حسم تجديد عقد جوهرة الفريق أردا غولر، في إطار سعي النادي الإسباني لتحصين نجومه من إغراءات الأندية الأخرى.
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آردا گولر به عنوان بازیکن ماه اکتبر رئال مادرید انتخاب شد - TRT فارسی


ونجح ريال مدريد خلال الفترة الماضية في تجديد عقد فينيسيوس جونيور حتى عام 2032، إلى جانب اقترابه من تجديد عقدي أوريلين تشواميني وإبراهيم دياز.

وأكد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو أن ريال مدريد توصل إلى اتفاق مع جولر لتجديد عقده، مشيراً إلى أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيتم قريباً.

وأوضح رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن عقد جولر الجديد سيمتد لست سنوات، أي حتى نهاية موسم 2032، على غرار فينيسيوس جونيور.

وكان غولر قد انضم إلى ريال مدريد في صيف عام 2023 قادماً من فناربخشة مقابل 30 مليون يورو.

وبرز اللاعب التركي، البالغ من العمر 21 عاماً، مع ريال مدريد خصوصاً خلال الموسم الماضي، وبات لاعباً أساسياً لا غنى عنه في تشكيلة الفريق الإسباني.
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