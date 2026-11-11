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رياضة

غوارديولا أمام تجربة جديدة.. هل يتولى تدريب منتخب أميركا؟

Lebanon 24
11-11-2026 | 23:00
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غوارديولا أمام تجربة جديدة.. هل يتولى تدريب منتخب أميركا؟
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كشفت تقارير صحفية أن الإسباني بيب غوارديولا، المدرب السابق لمانشستر سيتي، يتصدر قائمة المرشحين لقيادة منتخب الولايات المتحدة، في حال رحيل الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو عن منصبه.
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ووفقاً لموقع "ذا أثلتيك"، يضع الاتحاد الأميركي لكرة القدم غوارديولا ضمن أبرز خياراته، رغم صعوبة إقناعه بتولي المهمة، خصوصاً أن اسمه طُرح سابقاً قبل التعاقد مع بوتشيتينو.

وأشارت التقارير إلى وجود اتصالات سابقة بين الطرفين، فضلاً عن اهتمام أبداه غوارديولا بفكرة قيادة مشروع طويل الأمد لتطوير الكرة الأميركية.

ويأتي ذلك وسط تكهنات بشأن انتقال بوتشيتينو إلى مانشستر يونايتد، خلفاً للمدرب مايكل كاريك، في حين لا يزال المدرب الأرجنتيني على رأس الجهاز الفني للمنتخب الأميركي.

ولم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي بشأن رحيل بوتشيتينو أو التعاقد مع غوارديولا.
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رياضة

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مانشستر سيتي

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