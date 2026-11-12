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رياضة

أزمة مبابي مع منتخب فرنسا تتفاعل.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
12-11-2026 | 23:00
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أزمة مبابي مع منتخب فرنسا تتفاعل.. اليكم ما جرى
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كشفت تقارير إعلامية عن توتر محتمل بين زين الدين زيدان مدرب منتخب فرنسا وكيليان مبابي قائد "الديوك" بالتزامن مع غياب اللاعب عن مواجهة إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية بسبب الإصابة.
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وبدأت الأزمة عقب غياب مبابي نجم ريال مدريد عن التدريبات الجماعية للمنتخب الفرنسي، بعدما شعر بآلام عضلية في العضلة الخلفية، الأمر الذي دفع زيدان إلى استبعاده من مواجهة إيطاليا، المقررة يوم الخميس 12 تشرين الثاني، مع الإبقاء على إمكانية لحاقه بالمباراة المقبلة أمام تركيا يوم الأحد.

وأكد زيدان خلال المؤتمر الصحفي أن قرار استبعاد قائد المنتخب جاء لتجنب المخاطرة بحالته البدنية، مشيرا إلى أن مبابي كان يرغب في المشاركة، لكن الجهاز الفني فضل عدم المجازفة به في ظل ضغط المباريات.
وفي سياق متصل، أثار الإعلامي الفرنسي سيريل هانونا، مقدم برنامج Tout beau, tout neuf على قناة W9، جدلا واسعا بعدما تحدث عن وجود توتر بين زيدان ومبابي، مدعيا أن اللاعب لم يكن متحمسا لخوض مواجهة إيطاليا بسبب تكرار الإصابات وعدم اكتمال جاهزيته البدنية.

وزعم هانونا أن مبابي تعامل خلال حديثه مع المدرب باعتباره نجما يمتلك امتيازات خاصة، مشيرا إلى أن زيدان رد عليه بحزم وأبلغه بأنه لن يشارك في المباراة، مطالبا إياه بالالتزام بقرار الجهاز الفني.

وأضاف الإعلامي الفرنسي أن العلاقة بين الطرفين لا تخلو من التوتر، معتبرا أن زيدان يتعامل مع قائد المنتخب بصرامة أكبر مما كان يفعله المدرب السابق ديدييه ديشامب، كما تحدث عن وجود خلافات تتعلق بأجواء غرفة الملابس وعلاقة مبابي ببعض زملائه.

وفي تطور آخر، كشف الصحفي الإسباني ماركوس بينيتو، خلال ظهوره في برنامج "إل تشيرينغيتو"، أن مبابي كان يتوقع العودة إلى مدريد عقب شعوره بالآلام العضلية، وفقا لاتفاق سابق مع الطاقم الطبي لريال مدريد يقضي بعودته إلى النادي عند ظهور أي مشكلة بدنية خلال فترة التوقف الدولي.
وأوضح بينيتو أن طائرة خاصة كانت جاهزة في باريس لنقل مهاجم ريال مدريد إلى العاصمة الإسبانية، إلا أن زيدان قرر الإبقاء عليه ضمن بعثة المنتخب الفرنسي، لمتابعة تطورات حالته وتقييم فرص مشاركته أمام تركيا.

وأشار الصحفي الإسباني إلى أن مبابي اضطر في النهاية إلى السفر مع زملائه إلى ميلانو، رغم عدم قدرته على المشاركة أمام إيطاليا، وهو ما أثار تساؤلات بشأن موقفه من قرار المدرب الفرنسي.

ورغم استبعاد مبابي من مواجهة إيطاليا، لا يزال زيدان يأمل الاستفادة من خدمات قائده أمام تركيا، حيث يترقب الجهاز الفني تطورات حالته البدنية خلال الأيام المقبلة، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركته.

وشدد مدرب فرنسا على أن اللاعب يتمتع بمعنويات جيدة وكان يرغب في خوض المباراة، مؤكدا أن الجهاز الفني لن يخاطر بصحة أي لاعب، مهما بلغت أهميته داخل المنتخب.
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