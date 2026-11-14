هالاند يحقق إنجازين تاريخيين لم يبلغهما ميسي ورونالدو

واصل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند كتابة الأرقام القياسية، بعدما حقق إنجازين إحصائيين لم يسبق أن بلغهما الأسطورتان ليونيل ميسي وكريستيانو ، وذلك خلال فوز منتخب بلاده على ويلز بنتيجة 3-1، السبت، في الأمم الأوروبية.

وسجل مهاجم الهدف الثالث لمنتخب النرويج من ركلة جزاء في الدقيقة 88، كما صنع الهدف الثاني الذي سجله أندرياس شيلدروب، ليقود منتخب بلاده إلى انتصار مهم على ملعب أوليفال في أوسلو.

وبحسب موقع "غول"، رفع هالاند رصيده إلى 66 هدفاً في 60 مباراة دولية بقميص النرويج، ليصبح أول لاعب يصل إلى هذا العدد من الأهداف في أول 60 مباراة دولية منذ الأسطورة غيرد مولر، الذي حقق الرقم نفسه مع منتخب عام 1974، أي قبل أكثر من نصف قرن.

ولا يتوقف إنجاز المهاجم النرويجي عند هذا الحد، إذ تشير الإحصائية نفسها إلى أنه اللاعب الوحيد في تاريخ الذي يتجاوز معدله هدفاً واحداً في المباراة، سواء مع منتخب بلاده أو في ، بين اللاعبين الذين سجلوا 20 هدفاً على الأقل في كل من المسابقتين.

وخلال مواجهة ويلز، قدم هالاند تمريرة حاسمة لشيلدروب، قبل أن يحسم النتيجة من علامة الجزاء. ورغم أنه لمس 19 مرة فقط خلال الدقائق الـ79 التي شارك فيها، وأكمل تسع تمريرات، فإنه نجح في تحويل فرصتيه على المرمى إلى هدف وصناعة هدف آخر، وفق بيانات "ESPN".

وبهذا الفوز، رفع المنتخب النرويجي رصيده إلى ست نقاط، وأبقى على آماله في المنافسة على المركز الثاني في المجموعة، على أن يواجه الدنمارك في الجولة الأخيرة، الثلاثاء.