امرأة تمتنع عن مشاركة مدخراتها مع شريكها.. اليكم السبب

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تحدثت بيث لموقع "ميرور" البريطاني عن الأسباب التي جعلتها تقرر عدم مشاركة مدخراتها المالية مع شريكها.وفي التفاصيل، شرحت المحاسبة القانونية، بيث، أنها لا تشعر بالرغبة في مشاركة مدخراتها مع شريكها خصوصا أنها ليست بحاجة إلى ذلك، ويساهم الثنائي بالتساوي في دفع الفواتير والأمور المشتركة، بينما تبقى لكل فرد استقلاليته ومدخراته الخاصة.وأضافت بيث أنها لا تدري ما قد يحصل في المستقبل بحال الانفصال مثلا، كما أن الثنائي لا يريد الانخراط ضمن عقلية "من ساهم في الادخار أكثر" أو التبرير عند الانفاق الشخصي.وفي هذا السياق، أوضحت بيث أن تقسيم النفقات "المشتركة" يكون متساويا أما النفقات الخاصة فتتم بشكل منفصل. (lbc)