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برجك اليوم

Lebanon 24
04-07-2024 | 22:54
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الحمل
تتعزّز قدراتك الخلاقة وتنفتح على بعض الآفاق رافضاً التقوقع في محيطك العملي، لا بل الانطلاق نحو خوض مجالات جديدة
الثور
تحلم بجديد وتخوض تجربة مهمّة وتوسع الآفاق محاطاً بالأصدقاء، وتحدث تغييرات إيجابية تصب في مصلحتك
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الجوزاء
يجب أن تغيّر سلوكك اذا شعرت بالخطر، حذار الحرب المفتوحة إذ قد يكون بانتظارك يوم يثير في نفسك الشكوك
السرطان
لا تتذمر مهما سعى بعضهم للضغط عليك، فقدراتك كبيرة لتخطي الأزمات حتى لو كانت صعبة، فأنت قادر على الخروج منها
الأسد
حذار الانجرار وراء الأحاسيس والأفكار السلبية حتّى لو شعرت بتحدّيات واستفزازات كبيرة من بعض الزملاء
العذراء
متطلبات العمل تتزايد بعدما تبوأت منصب المسؤولية، فكن حذراً لتحمّل المزيد
الميزان
إذا رغبت في الحفاظ على موقعك ومكتسباتك، عليك أن تكون أكثر جديّة من السابق، فهذا أفضل
العقرب
ضغوط روتينية في العمل، لكنك تملك القدرة على تسيير دفة الأمور كما تشاء، والتوصل إلى النتائج التي تبغيها
القوس
تجد نفسك في الموقع المناسب، ما يزيدك تألقاً وثباتاً ويرتفع منسوب الاحترام لك من قبل الزملاء
الجدي
يعدك هذا اليوم بالمزيد من الأرباح المالية التي تحصل عليها من استثماراتك في أحد المشاريع الناجحة
الدلو
حاول أن تبتعد عن النقاشات التي لا تجدي نفعاً، واسع للتركيز على ما هو أكثر أهمية من أجل عطاء أفضل
الحوت
كن أكثر تعقلاً مع الزملاء، وخصوصاً أنّ أي خطوة ناقصة تؤدي إلى عواقب قد لا تحتملها
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