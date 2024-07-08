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برجك اليوم

Lebanon 24
08-07-2024 | 23:00
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الحمل
الحذر مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى، فهناك تبدلات حاسمة ومهمة في المجال المهني قد تطالك وتهمشك.

الثور
يوم جديد يلقي الضوء على عمل جماعي تقوم به وتنجح في تنفيذ كل مشاريعك التي خططت لها على مدى سنوات.
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الجوزاء
لا تدع أي قرارات يتم اتخاذها اليوم بالتأثير في قناعاتك في العمل أو تغيير رأيك في جملة من القضايا سبق لك أن أبديت رأيك فيها.

السرطان
تتلطف أجواء المفاوضات وكل ما له علاقة بالبحوث والتنقلات والارتباطات، كما تكون الأجواء المهنية جيّدة.

الأسد
التسرّع غير المبرّر يودي بك إلى مواقف بعيدة عن قناعاتك، عليك المبادرة إلى إعادة تصويب الوضع اليوم قبل الغد.

العذراء
ينتقل مركور إلى السرطان، ما يجعل محادثاتك ومفاوضاتك أكثر إيجابية اعتباراً من هذا اليوم، وإذا قدّمت مساعدة فإنك تشعر بأهمية ما قمت به.


الميزان
التخطيط السليم والرؤية المستقبلية الجيدة، لا بد من أن يؤديا دوراً مهماً وأكثر تطوراً في حياتك.

العقرب
مع انتقال مركور إلى السرطان تتمكن أكثر من فرض إرادتك وتسهل الاتصالات أمامك، وقد تنتابك موجة من الشكوك والهواجس.

القوس
تتميّز بنشاطك وتتألق في حقل اختصاصك، بإمكانك خوض المنافسة بنجاح، فأنت تتمتّع بدعم المسؤولين والزملاء.

الجدي
تجد طريقة تقنع بها المدراء في العمل بوجهة نظرك لكنك تتخوف من الإقدام على تنفيذ أحد المشاريع.

الدلو
قد توقع عقداً جديداً أو تباشر عملاً آخر وتسمع كلمات الثناء والتقدير لأفكار جيدة قدمتها أو لموهبة تمارسها في العمل.

الحوت
ينتقل مركور إلى السرطان، لذا عليك أن تتنبّه لمصاريفك هذا اليوم، وخصوصاً أن أي خسارة من شأنها أن تزيد الأمور تعقيداً. (السومرية)


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