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الحملالحذر مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى، فهناك تبدلات حاسمة ومهمة في المجال المهني قد تطالك وتهمشك.الثوريوم جديد يلقي الضوء على عمل جماعي تقوم به وتنجح في تنفيذ كل مشاريعك التي خططت لها على مدى سنوات.الجوزاءلا تدع أي قرارات يتم اتخاذها اليوم بالتأثير في قناعاتك في العمل أو تغيير رأيك في جملة من القضايا سبق لك أن أبديت رأيك فيها.السرطانتتلطف أجواء المفاوضات وكل ما له علاقة بالبحوث والتنقلات والارتباطات، كما تكون الأجواء المهنية جيّدة.الأسدالتسرّع غير المبرّر يودي بك إلى مواقف بعيدة عن قناعاتك، عليك المبادرة إلى إعادة تصويب الوضع اليوم قبل الغد.العذراءينتقل مركور إلى السرطان، ما يجعل محادثاتك ومفاوضاتك أكثر إيجابية اعتباراً من هذا اليوم، وإذا قدّمت مساعدة فإنك تشعر بأهمية ما قمت به.الميزانالتخطيط السليم والرؤية المستقبلية الجيدة، لا بد من أن يؤديا دوراً مهماً وأكثر تطوراً في حياتك.العقربمع انتقال مركور إلى السرطان تتمكن أكثر من فرض إرادتك وتسهل الاتصالات أمامك، وقد تنتابك موجة من الشكوك والهواجس.القوستتميّز بنشاطك وتتألق في حقل اختصاصك، بإمكانك خوض المنافسة بنجاح، فأنت تتمتّع بدعم المسؤولين والزملاء.الجديتجد طريقة تقنع بها المدراء في العمل بوجهة نظرك لكنك تتخوف من الإقدام على تنفيذ أحد المشاريع.الدلوقد توقع عقداً جديداً أو تباشر عملاً آخر وتسمع كلمات الثناء والتقدير لأفكار جيدة قدمتها أو لموهبة تمارسها في العمل.الحوتينتقل مركور إلى السرطان، لذا عليك أن تتنبّه لمصاريفك هذا اليوم، وخصوصاً أن أي خسارة من شأنها أن تزيد الأمور تعقيداً. (السومرية)