أصبحت شابة عشرينية.. تعرفوا إلى أطول امرأة في العالم

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قامت أطول امرأة في العالم وتُدعى "روميسا غيلغي" بالاحتفال بالذكرى العاشرة لها لدخولها سجلات الأرقام القياسية لأول مرة في عام 2014.وتعاني غيلغي البالغة من العمر 27 عامًا، من حالة نادرة جدًا تسمى متلازمة "ويفر"، وهي حطمت أيضا رقمًا قياسيا إضافيا كونها صاحبة أطول أذنين.وقالت غيلغي إنها على مدى العقد الفائت، خاضت رحلة مذهلة مع موسوعة غينيس للأرقام القياسية، إذ أُتيحت لها العديد من الفرص لمشاركة قصتها وتوقعاتها.وأشارت غيلغي إلى أن حالتها تؤثر إيجابيًا على صحتها العقلية، كما أنها أصبحت تتمتع بثقة أكبر من أي وقت مضى.يُذكر أنه عندما ولدت غيلغي في الأول من كانون الثاني 1997، كان يبلغ طولها 59 سنتمترا، وشرحت أن أذناها الكبيرتان هما دافعها لتحطيم الرقم القياسي لأنها لطالما تعرّضت للتنمر بسببها.وأوضحت غيلغي أنها تفتخر بأذنيها الكبيرتين، كما أن الموضوع يتمتع ببعض الفوائد إذ لدى الشابة قدرة سمعية رائعة.(lbci)