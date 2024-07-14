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دفع مهرها واشترى لها المجوهرات... قصة رجل خطب امرأة من زوجها!

Lebanon 24
14-07-2024 | 07:16
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تعرض رجل لعملية احتيال بعدما تقدم لخطبة امرأة، ودفع مهرها لرجل تبين لاحقا أنه زوجها.

وفي التفاصيل التي كشفها بيان صادر عن قوى الأمن الليبية، فإن الضحية تعرف على السيدة عن طريق "فيسبوك"، وبعد فترة طلبت منه التقدم لخطبتها من والدها.
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وقال البيان إن المتهمين استأجرا منزلا بمنطقة سيدي حسين في ، واستقبلا الرجل الذي جاء قاصدا الخطوبة.
 
وبعد يومين، ذهب الرجل مع السيدة وزوجها، واشتروا مجوهرات بقيمة 15 ألف دينار ليبي (نحو 2400 دولار)، وتفاجأ بعد يومين بهروب المتهمين وغلق هواتفهما، بحسب البيان.

وتقدم الضحية ببلاغ إلى الشرطة التي ألقت القبض على الزوجين.
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