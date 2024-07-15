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بسبب ابنه: داعية يقتحم مركزاً تعليمياً.. ضرب وقذف ثم مُصالحة!

Lebanon 24
15-07-2024 | 23:32
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قامت النيابة العامة بمحافظة الجيزة، أمس الاثنين، بانهاء التحقيقات في اتهام داعية إسلامي باقتحام مركز تعليمي والتعدي على المعلمين والطلاب بمعاونة آخرين، بتصالح طرفي المشاجرة.

وكشفت التحقيقات أن الداعية تبادل الاتهامات مع مالكة المركز التعليمي، واتهم كل منهما الآخر بالضرب والسب والقذف بسبب رفضهم امتحان ابن الداعية الإسلامي الذي توجه إلى المركز التعليمي لاستطلاع الأمر، وعقب ورود التحريات قرر كل من الطرفين التنازل وتم التصالح بينهما.
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إصابة معلمين اثنين و5 طلاب
وكشفت التحريات الأولية بحسب اتهامات أصحاب المركز التعليمي الواقع بمنطقة "6 أكتوبر" والعاملين به، أن الداعية استعان بآخرين وتهجم على المركز، وأصاب معلمين اثنين، و5 طلاب بسبب خلافات بينه وبين القائمين على السنتر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من مدرس يتهم داعية إسلاميا وآخرين بالتعدي عليه وعلى طلاب داخل مركز تعليمي بسبب خلافات بينهما، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، بينما قرر المصابون عمل تقرير طبي وإرفاقه بالمحضر.

وألقت قوات الأمن القبض على الداعية وعدد من معاونيه، وباشرت النيابة التحقيق.(العربية)

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