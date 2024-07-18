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عروس تكتشف مفاجأة أعدّتها لها كلبتها.. ما عثرت عليه لم يكن متوقعا! (صورة)

Lebanon 24
18-07-2024 | 15:00
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قامت كلبة بتمزيق فستان مالكتها التي كانت تهتم مؤخرا بالتحضيرات لحفل زفافها، لكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعتقدوا أنها إشارة لعدم المضي قدمًا في حفل الزفاف.
وفي التفاصيل، كانت العروس في غاية السعادة لارتداء ثوبها الأبيض الرائع خلال حفل زفافها، لكن الكلبة "ليما" فاجأتها بأفكار غير متوقعة.
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واكتشفت الكلبة الفستان المصمم الذي وُضع بإتقان داخل حقيبة التسوق الخاصة بالعروس، إلا أن ليما قامت بإخراجه وتمزيقه. 
وفي هذا السياق، اكتشفت العروس ما قامت به كلبتها بعد عودتها من لقاء مع بعض الأصدقاء، الأمر الذي تسبب بإحباطها.
ولحسن الحظ، عرضت شابة نُدعى ناتاليا إهداء العروس الحزينة فستانًا جديدًا عند قراءتها المنشور، وفق ما نقل موقع "ميرور" البريطاني.
ومع ذلك، تساءل رواد وسائل التواصل الاجتماعي عما إذا كانت الحادثة إشارة لنذير شؤم، إذ نصحها البعض بالتراجع عن الزواج. (lbc)
عروس تكتشف مفاجأة أعدّتها لها كلبتها... ما عثرت عليه الشابة لم يكن متوقعا! (صورة)
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