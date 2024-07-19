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الحمليدعم هذا اليوم خطواتك، ويحمل إليك دعماً من قِبل بعض الأصدقاء والمؤسّسات التي ارتبطت بعقود عمل سابقة معها.الثورتؤهلك الكفاءة التي تتمتع بها لشغل أفضل المناصب، فكن مستعداً لذلك، لكن المسؤوليات التي ستلقى عليك تكون كبيرة، فهل أنت قادر على تحملها؟الجوزاءتزول اليوم بعض الالتباسات وتتخلص من رواسب الماضي وتشرف على صفحة جديدة من التعامل مع الزملاء.السرطانيزيل هذا اليوم بعض الالتباس والغموض إذا عانيت منهما، لكن عليك الابتعاد عن غريم أو خصم من الممكن أن يؤذيك.الأسدتستعيد ابتداء من اليوم الثقة بالنفس والقدرة على المواجهة، وتسترد أوراقاً ضائعة وتتوصّل إلى تسوية معينة.العذراءيزول الالتباس وتعاود اللقاء ببعض الزملاء الغائبين، وتخطط معهم لمستقبل مهني تكون فوائده كبيرة على الجميع.الميزانتطرح أفكارك في العمل بجرأة وثقة، ولن تعاكسك الرياح، بل تدفعك إلى شواطئ آمنة.العقربتزال بعض الخلافات اليوم وتبرز إلى الواجهة مجدداً قضية تأجّلت أو عانت بعض التسويف.القوسعليك أن تدرك مدى حدودك وسلطاتك في تولي بعض الأمور الموكلة إليك لإنجازها في الوقت المحدد.الجديتختفي اليوم بعض الالتباسات، في حين تكون محط الاهتمام وتقطف ثمار جهود سابقة.الدلوتزول عمليات التباس وإرباك صادفتها قبل هذا اليوم وتستعيد ثقتك بنفسك وقدرتك على التغلب على المعوقات.الحوتتناقش اليوم قضايا مادية مهمة وتحاول أن تضع مخططات تساعدك على مواجهة أي مأزق مادي. (السومرية)