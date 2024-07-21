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منوعات
خنقت ابنة عمها حتى الموت.. جريمة مروّعة وهذه تفاصيلها!
Lebanon 24
21-07-2024
|
15:00
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اتُهمت فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً في ولاية تينيسي الأميركية بالقتل بعدما خنقت ابنة عمها التي تبلغ من العمر 8 سنوات أثناء نومها بعد حصول جدال بينهما حول هاتف.
وقال المدعي العام في المقاطعة إن كاميرا أمنية سجلت جريمة القتل داخل غرفة النوم في 15 تموز في هومبولت بولاية تينيسي.
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وتعرفت والدة الضحية، ريانا سميث، على الطفلة البالغة من العمر 8 سنوات باسم ديميريا هولينغسورث.
وقال بيان المدعي العام لمنطقة غيبسون، فريدريك أجي، إن التسجيل يظهر الطفلة الكبرى وهي تستخدم الفراش لخنق ابنة عمها بينما كانت الفتاة الأصغر سناً نائمة في الطابق العلوي.
ووجهت المحكمة للفتاة تهمة القتل المتعمد والتلاعب بالأدلة بعد أن حصلت السلطات على الفيديو يوم الأربعاء الفائت. (lbc)
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