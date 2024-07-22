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الحملتشعر بالضغط يا عزيزي وذلك بسبب تزايد المهام المطلوبة منك، قد تدخل في جدال مع مديرك في العمل بسبب هذه المهام، انتبه من طريقة حديثك حتى لا تقلب الخطأ عليك بسبب أسلوبك العدائي وغير المقبول في بعض الأحيان.الثورانت نشيط في هذة الفترة وتعمل على تعويض العمل على فترة غيابك أو كسلك السابقة، تبذل جهد كبير يعجب مدرائك ويجعلك في مكانة مميزة لديهم، حياتك الاجتماعية هادئة ومستقرة، تتعرف على صديق جديدالجوزاءيشهد اليوم يا برج الجوزاء العديد من الأحداث السيئة، قد تصاب بالإحباط وتشعر بعدم الرغبة في مكان العمل أو إنجاز بعض المهام، لا تسمح لحياتك العملية بأن تؤثر على حياتك الشخصية بشكل سيء، يحب الفصل والتوفيق بينهما، ومنح كل جهة حقهاالسرطانأنت تشعر اليوم بطاقة إيجابية عالية على عكس الفترة الماضية التي مررت بها، تبدأ بالبحث والتخطيط لمستقبلك، يا عزيزي تشعر برغبة في تحسين وضعك العملي أكثر، تحاول ان تثبت للجميع انك كنت على حق في افكارك، الأمور تتحسن مع بداية العامالأسدتواجه تحد كبير في هذه الفترة، ستتمكن من اجتيازه في النهاية، عليك الانتباه إلى بعض التفاصيل في العمل وعدم اهمالها، لا تؤجل بعض الاعمال المتراكمة عليك، تتواصل مع صديق قديم من أجل إعادة إحياء العلاقة بينكماالعذراءيجب أن تنتبه لاسلوبك الانتقادي مع من حولك، وخاصة زملاءك في العمل، حياتك تسير بشكل روتيني، لا يوجد ما يعكر صفو الأجواء والأمور راكدة، حياتك العاطفية لا تسير بشكل جيد ايضًا، تشعر بأنك بحاجة لمن يفهمك ويتواجد إلى جانبكالميزانعليك التفكير اليوم ببعض المشروعات المعروضة عليك، فترة جيدة لاتخاذ قرارات مهمة في حياتك المهنية، خاصة أن مزاجيتك عالية اليوم وتشعر براحة في العمل وفي علاقاتك مع الأصدقاء والشريك هذه الفترةالعقربأخبار سعيدة ستصلك في هذا الفترة قد تقلب حياتك بشكل كامل، الامور تصبح أفضل على الصعيد العملي ، قد تتحسن علاقتك في المدير بعد فترة من التوتر بعد أن يكتشف أنك موظف نشيط وان الاخبار التي كانت تصله عنك غير صحيحةالقوستبدأ مرحلة جديدة في حياتك، هذه المرحلة تسبب لك السعادة الكبيرة، مفاجأة سارة من قبل صديق، يعود الشريك لاستفزازك واثارة غيرتك بسبب علاقته بأحد الأشخاص، لا تتسرع في اتخاذ اي قرار يتعلق بعلاقتكما.الجديلا تسير الأمور بشكل جيد وكما تريد، تشعر ان هناك من يدبر لك المكائد في العمل، عليك الانتباه من بعض الأشخاص حولك، قد ياتي الغدر من زملاء لم تتوقعهم، حالتك الصحية ليست جيدة وتشعر ببعض التعب.الدلويتجنب بعض الزملاء في العمل الحديث والتعامل معك بسبب طريقتك في التواصل، عليك اعادة تصويب اسلوبك مع كل من حولك، تذكر أنك لا تعيش بمفردك في هذا العالم وانك بحاجة دائمًا للأشخاص حولك.الحوتمشاعر مختلطةأنت تعيشها في هذه الفترة، قلبك معلق بشخص تعرفت عليه منذ مدة قريبة ويشغل تفكيرك بشكل كبير، حاول ان تضبط مشاعرك قبل التسرع في الانغماس بهذه المشاعر التي قد تسبب لك الأذى.