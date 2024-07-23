الحمل

تستريح من الضغوط وتبدو راضياً عمّا يحصل، فكن متفائلاً بالأفضل واسعَ لتعزيز العلاقات في محيطك المهني

الثور

يوم يشير إلى شراء منزل أو بيع لعقار بثمن مناسب، وبداية عمل جديد أو زيارة مكان تحبه ويترك أثراً في قلبك

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الجوزاء

أعد ترتيب أولوياتك كي تنجز مهامك في المهلة المطلوبة وتبدأ بمشاريع جديدة تكون أوسع وعلى نطاق عالمي

السرطان

إذا كنت تشعر بأنك لست بحال طبيعية، ترقّب خروج روحك المغامرة لتعويض ما فاتك من الوقت، ولا سيما أن في داخلك قوة لا يمكن إيقافها أبداً

الأسد

ينتقل مركور إلى الأسد فيسهل الاتصالات وتكون على أتم الاستعداد والتيقظ على الرغم من الضغوط الكبيرة التي تمارَس عليك

العذراء

تعيش يوماً متعباً فيتأثر مزاجك ببعض الأخبار التي قد تؤخر تقدم خطواتك المستقبلية، لكن لا يوجد ما يستحق القلق

الميزان

العمل تحت الضغط قد يسبب بعض الأخطاء، فكن حذراً لتتجاوز هذه المرحلة بهدوء وراحة بال

العقرب

مؤهلاتك تلفت الأنظار بسرعة، فأنت قادر على تنفيذ عدة مهام صعبة وتحقيق نتائج باهرة

القوس

لا تكن متواكلاً في عملك ونفذ مهامك بنفسك وكن متحفظاً في تصرفاتك ولا تستعجل

الجدي

ينتقل مركور إلى الأسد فيصبح التواصل مع المحيط أقل ضغطاُ، ويطرأ ظرف يضعك أمام اختبار لتكتشف قدراتك على المواجهة وإيجاد الحلول المناسبة

الدلو

عليك أن تكون أكثر تفاؤلاً، وخصوصاً أنك ستقدم على مرحلة مزدهرة يتخللها نجاح وسعادة وراحة على الصعد كافة

الحوت

تشعر أن أجواء العمل الصاخبه لا تناسبك وتبحث عن بديل وتقوم اليوم بالكثير من الأبحاث لتصل الى نتيجة مرضية