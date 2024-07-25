صورة.. ولادة مأساوية لطفل بوجهين و4 أرجل و4 أذرع

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توفي طفل في الهند بعد ولادته بحالة نادرة تمثلت في وجود أربعة أذرع وأربعة أرجل ووجهين.وتم نقل والدة الطفل، راما ديفي (38 عامًا)، إلى مستشفى محلي هذا الأسبوع بعد أن بدأت تعاني من آلام المخاض.عند الولادة، تفاجأ الفريق الطبي في المستشفى والقرويون عندما اكتشفوا أن الطفل وُلد ملتصقًا بجسد آخر لم يكتمل نموه، مما أدى إلى ولادة الطفل بوجهين وساقين وذراعين.وتوفي الطفل بعد خمس ساعات فقط من ولادته.