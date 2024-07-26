كلبة بربطة عنق تثير البلبلة.. ومكافأة مغرية لمن يعثر عليها

أحدث إعلان لصاحب كلبة مفقودة في الاردن سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب المكافأة المغرية التي أعلن عنها والمقدرة بـ 3 آلاف دينار أردني لمن يعثر عليها في منطقة السرو بالسلط.





ولفت الإعلان أنظار الأردنيين، اثر المكافأة المغرية والصورة المتداولة للكلبة وهي ترتدي ربطة عنق.

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وتناول العديد من الأردنيين الإعلان بطرافة، إذ أعلنوا عن استعدادهم للتطوع في سبيل المكافأة الكبيرة، فيما دعا آخرون أن يكون العثور على الكلبة من نصيبهم لينالوا المكافأة. هذا وعبّر آخرون عن صدمتهم من مبلغ المكافأة، التي تعكس رفاهية صاحبها.وفي في وقت لاحق، أعلن صاحب الكلبة أنه وجدها، شاكرا كل من وقف معه بكلمة أو مشاركة أو موقف، مؤكدا أنها سالمة.