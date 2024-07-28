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ما هي الأبراج التي لا تناسبها حياة العزوبية؟

Lebanon 24
28-07-2024 | 03:10
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بعض الناس يقدرون حياة العزوبية والحرية التي تصحبها، ويعشقوا الحرية دون الاضطرار إلى سلوكياتهم للآخرين، بينما تحلم العديد من النساء بالاحتفاظ بتلك الحرية، إلا أن البعض الآخر يفضل الحب والزواج، حيث تكره الأبراج التالية حياة العزوبية وتفضل صحبة الشريك، فيما يلي أبرز الأبراج التي لا تناسبها حياة العزوبية:
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برج الثور
مواليد برج الثور من الأنثى تفضلن الوقوع في الحب والارتباط، ولا يطقن الانتظار حتى يفصح شريكهن عن حبه لهن، وهن مستعدات لبذل أي مجهود لضمان نجاح العلاقة، ويتوقعن المثل من شريكهن، على الرغم من أن ذلك قد يكون الحال.

برج السرطان
يتميز مواليد برج السرطان بطيبة القلب، وهي من الأبراج الغير صبورة ولا تطيق الانتظار حتى يخبرها شريكها أنه يحبها، وحينها تبدأ في تدليله والتعبير عن حبها له دون قيود أو شروط، وتجد سعادتها في الارتباط بالشريك والتمسك به.
برج الميزان
تحيط فتاة مواليد برج الميزان نفسها بالأحباء والأصدقاء، فهي لا تكره العزلة وغالباً ما تحافظ على صحبة الناس الذين يحبونها ويهتمون بها، وتخشى الوحدة والبقاء عزباء لبقية حياتها.

برج الأسد
فتاة مواليد برج الأسد تبحث عن الشخص المناسب الذي يدللها إلى أقصى حد ممكن، فهي لا تحب فكرة البقاء وحدها أو حياة العزوبية.

برج العقرب
بنات مواليد برج العقرب لإنشاء علاقة طويلة الأمد، فهي ليست من محبات العلاقات العابرة أو المواعدة، بل تريد شريك جاد تجاهها، وهي على استعداد لبذل قصارى جهدها لإرضاءه.
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