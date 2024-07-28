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منوعات
بسبب عرض "سخر من المسيحية".. شركة أميركية تسحب إعلاناتها من الأولمبياد
Lebanon 24
28-07-2024
|
03:54
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أعلنت شركة اتصالات وتكنولوجيا أميركية، أنها قررت وقف تعاقداتها الإعلانية مع الأولمبياد في باريس، وذلك عقب ظهور لوحة استعراضية وُصفت بأنها "تسخر" من الديانة المسيحية.
وقالت شركة "C Spire" في تدوينة لها على حسابها الرسمي بمنصة "إكس": "لقد صدمنا بسبب السخرية من (لوحة) العشاء الأخير خلال مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس".
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ولوحة "العشاء الأخير"، تعد من أهم أعمال الفنان الإيطالي الشهير، ليوناردو دافنشي، وقد جسد فيها المسيح مع عدد من تلاميذه، وكانت محط اهتمام تاريخي وديني كبير.
وأعلنت الشركة الأميركية أنها قررت وقف تعاقداتها الإعلانية مع الألعاب الأولمبية، حسب ذات التدوينة.
وأثار ظهور أشخاص يجسدون المثلية ويحاكون "لوحة العشاءالأخير" غضب الكثير من الشخصيات الدينية المسيحية حول العالم.
وفي هذا الصدد، قال الأساقفة الكاثوليك الفرنسيون في بيان، إن الحفل "تضمن للأسف مشاهد تسخر من المسيحية وتستهزئ بها".
كما أوضح رئيس أساقفة مالطا، أنه تقدم بشكوى مكتوبة إلى السفير الفرنسي.
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