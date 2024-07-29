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الحمليوم جيد وخالٍ من المشاكل، خصوصًا على صعيد العمل حيث تسود الهدوء والاستقرار. تفكر في أخذ إجازة خلال هذه الفترة وتتلقى دعوة لحضور مناسبة مميزة، حيث تلتقي بأصدقاء قدامى وتستعيدون الذكريات. عليك الاهتمام بصحتك بشكل أكبر.الثورتتراكم عليك بعض المهام والمشاكل التي لم تقم بحلها في وقت سابق. عليك الابتعاد عن الاستهتار وأخذ التفاصيل بجدية أكبر. يشتد الخلاف مع الشريك في هذه الفترة وقد يصل الأمر إلى التفكير في الانفصال لكثرة المشاكل بينكما.الجوزاءتقع مشكلة بين زملائك في العمل وتتدخل لحلها وتوضيح الأمور، خاصة أن سببها نقل بعض الكلام غير الصحيح بينهم. بعيدًا عن هذه المشكلة، الأمور في العمل هادئة ولا تشهد تطورات سلبية أو إيجابية. مواليد برج الدلو العزاب قد يلتقون بشريك حياتهم في هذه الفترة.السرطانعليك التعاون مع زملائك في الفترة المقبلة بالعمل، والابتعاد عن الأنانية ومحاولة التقرب منهم. تسعى لتطوير مسارك المهني والعمل عليه بشكل أفضل، وقد تشعر بخيبة الأمل واليأس في الفترات المقبلة. لا تستسلم لليأس وكافح بشكل أكبر.الأسدتُظهر قدراتك وطاقتك في العمل، وتلفت أنظار رئيسك بجدارتك. تشعر بالتعب النفسي بسبب قلقك على الوضع المالي بعد خسارتك مصدر دخل. اطمئن، الأمور ستتحسن. تخوض نقاشًا مهمًا مع أحد المقربين وتتمكن من إثبات وجهة نظرك.العذراءتحاول موازنة بين العمل والأسرة حيث منحت الكثير من وقتك للعمل وأهملت أسرتك. يشهد اليوم حدثًا سعيدًا ومميزًا على الصعيد العائلي. لا تدخل أي من أصدقائك في تفاصيل علاقتك الشخصية، وافعل ما يمليه عليك قلبك فقط.الميزانتتلقى بعض الأخبار السارة في محيط العائلة، مما قد يؤثر على مستقبلك بشكل إيجابي. تحاول التواصل مع أحد الأصدقاء لكنك تفشل بسبب تداخل أوقاتكما. تشعر بالطاقة الكبيرة في العمل وتنجز الكثير من المهام بأسلوب احترافي يحظى بإعجاب زملائك.العقربتطرأ الكثير من الأحداث السلبية في الفترة الأخيرة، احذر من التعرض للاحتيال عند الشراء عبر الإنترنت. تقدم فكرة جيدة في العمل ترفع من مكانتك عند مديرك. لا تغضب الشريك وحاول أن تفهم وجهة نظره في الأمر الذي سيطرحه عليك قريبًا.القوسعليك المبادرة إلى تصويب الأوضاع مع العديد من الأشخاص في حياتك قبل بدء العام الجديد. حان الوقت لاستقبال العام الجديد بشخصية مختلفة، واعمل على استعادة بعض العلاقات التي انتهت من حياتك وتوقف عن العناد.الجديسيشهد العمل في الفترة المقبلة الكثير من الضغوطات، وتبذل مجهودًا كبيرًا مما يشعرك بالإرهاق الشديد. عليك الانتباه إلى غذائك لتحمل الإجهاد، كما يجب عليك الانتباه إلى ساعات نومك. قد تتجاهل بعض الدعوات للحفلات والمناسبات بسبب انشغالك الكبير في العمل.الدلوعليك ترتيب المهام المطلوبة منك حيث تتراكم الأعمال بسبب التأجيل المستمر. تجد نفسك في ورطة بسبب بعض الكلام الذي قلته عن أحد الأشخاص ووصل له. تحاول الاعتذار له والتبرير، فانتبه مرة أخرى أمام من تتحدث.الحوتتتلقى عرضًا جديدًا في العمل وتشعر بالفخر بقدراتك والإشادات الواسعة. تحصل على مفاجأة سارة على الصعيد المادي. يتسبب بعض الأشخاص في خلاف بينك وبين الشريك، عليك الانتباه منهم والاعتذار للشريك.