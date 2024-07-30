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برجك اليوم

Lebanon 24
30-07-2024 | 23:00
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الحمل
يكون القمر المكتمل في برج الدلو مناسباً للقيام بمبادرة أو السعي من أجل هدف ما، وقد يؤدي إلى ربح مادي أو مركز أو سفر.

الثور
تواجه أعمالاً كثيرة تتراكم، وهموماً ومستجدات وطلبات ومراجعة لبعض الحسابات أو المشاريع، وتطرأ سلبيات تهدد بتراجع معنوي أو بمواجهات وضغوط.
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الجوزاء
عليك أن تكون أكثر قوة وأن تعرف كيف تحمي مصلحتك في العمل من أصحاب النيات الخبيثة.

السرطان
يشتد الشوق والرغبة في تقديم عمل ناجح، تبدو المخيّلة غزيرة جداً فتعيش أحلاماً وأجواء خاصة وتخلق عالمك.


الأسد
إذا كنت من أصحاب المهن الحرة فقد تعود عليك مبيعاتك بالربح والإضافي.

العذراء
عليك التفكير بايجابية نحو الآخرين، وتالياً إبعاد نظرية المؤامرة التي أطلّت برأسها أخيراً.

الميزان
يكتمل القمر في برج الدلو ويهبك خبراً ساراً، قد يسعى بعضهم لتوريطك في أمور غير مهمة، فكن جاهزاً للرد.

العقرب
تتلقى اتصالات متعددة لدعمك والوقوف إلى جانبك، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع لفتح صفحة جديدة في حياتك.

القوس
الظروف الحالية ليست مشجعة لتترك مقرك في العمل ولا تعقد على نفسك الأمور وحاول أن تجد حلولاً سريعة.

الجدي
يحمل هذا اليوم آفاقاً واسعة واحتمالات شتى وتنسيقاً يريحك من قلق ويصحّح بعض الأوضاع، في الجو مصالحة أو لقاء أو عودة قديم الى حياتك.

الدلو
يكتمل القمر في برجك، ما يعني تغير في المصير، لكن تتعزز عائداتك، فتميل إلى التبذير في معظم الأحيان.

الحوت
تتعزّز علاقتك بالزملاء والمسؤولين وتقيم اتصالات ولقاءات مثمرة تعود عليك بالفائدة وإن لم يكن الآن ففي المستقبل القريب. (السومرية)

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