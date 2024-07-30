Advertisement

الحمليكون القمر المكتمل في برج الدلو مناسباً للقيام بمبادرة أو السعي من أجل هدف ما، وقد يؤدي إلى ربح مادي أو مركز أو سفر.الثورتواجه أعمالاً كثيرة تتراكم، وهموماً ومستجدات وطلبات ومراجعة لبعض الحسابات أو المشاريع، وتطرأ سلبيات تهدد بتراجع معنوي أو بمواجهات وضغوط.الجوزاءعليك أن تكون أكثر قوة وأن تعرف كيف تحمي مصلحتك في العمل من أصحاب النيات الخبيثة.السرطانيشتد الشوق والرغبة في تقديم عمل ناجح، تبدو المخيّلة غزيرة جداً فتعيش أحلاماً وأجواء خاصة وتخلق عالمك.الأسدإذا كنت من أصحاب المهن الحرة فقد تعود عليك مبيعاتك بالربح والإضافي.العذراءعليك التفكير بايجابية نحو الآخرين، وتالياً إبعاد نظرية المؤامرة التي أطلّت برأسها أخيراً.الميزانيكتمل القمر في برج الدلو ويهبك خبراً ساراً، قد يسعى بعضهم لتوريطك في أمور غير مهمة، فكن جاهزاً للرد.العقربتتلقى اتصالات متعددة لدعمك والوقوف إلى جانبك، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع لفتح صفحة جديدة في حياتك.القوسالظروف الحالية ليست مشجعة لتترك مقرك في العمل ولا تعقد على نفسك الأمور وحاول أن تجد حلولاً سريعة.الجدييحمل هذا اليوم آفاقاً واسعة واحتمالات شتى وتنسيقاً يريحك من قلق ويصحّح بعض الأوضاع، في الجو مصالحة أو لقاء أو عودة قديم الى حياتك.الدلويكتمل القمر في برجك، ما يعني تغير في المصير، لكن تتعزز عائداتك، فتميل إلى التبذير في معظم الأحيان.الحوتتتعزّز علاقتك بالزملاء والمسؤولين وتقيم اتصالات ولقاءات مثمرة تعود عليك بالفائدة وإن لم يكن الآن ففي المستقبل القريب. (السومرية)