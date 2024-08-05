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منوعات
برسالة عبر "مسنجر".. ادعت اختطاف ابنها كي تحصل على مال طليقها
Lebanon 24
05-08-2024
|
10:00
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ألقت الشرطة المصرية القبض على امرأة ادعت اختطاف ابنها من قبل مجهول طلب فدية، وذلك بغية ابتزاز طليقها والحصول على المال منه.
وكشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج بصعيد مصر من ربة منزل، أكدت غياب نجلها من مسكنها، وتلقيها رسالة عبر تطبيق "ماسنجر" من مستخدم مجهول تتضمن قيامه باختطاف نجلها، وطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحه، حسب بيان صحفي للوزارة.
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وتوصلت التحريات إلى عدم صحة ادعاء المبلغة، واختلاقها الواقعة بالاشتراك مع نجلها الثاني، و 3 من أصدقائه.
وضبطت الشرطة المتهمين، وبمواجهتهم اعترفت المبلغة ونجلها بافتعال الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين بقصد ابتزاز الزوج؛ للحصول على المبلغ المالي المشار إليه، وبمواجهة باقي المتهمين اعترفوا بالواقعة لتتخذ الشرطة الإجراءات القانونية حيالهم.
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