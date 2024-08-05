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رجلان فازا بمبالغ طائلة في كازينوهات بطريقة غريبة وهذا مصيرهما!

Lebanon 24
05-08-2024 | 12:00
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أوقفت السلطات الفرنسية رجلين للاشتباه بفوزهما بمئات آلاف اليورو في لعبة البوكر في الكثير من كازينوهات فرنسا و أوروبا بفضل كاميرات سرية تسمح برؤية أوراق اللعب أثناء توزيعها.
وقُبض على المشتبه بهما، وهما لاتفي يبلغ 37 عاماً وأوكراني في سن 63 عاماً، في الجرم المشهود قرابة الساعة الواحدة من ليل الأحد الاثنين في كازينو بمنطقة إنغيين لي بان على بعد حوالى عشرة كيلومترات إلى الشمال من باريس.
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وكان محققو الدائرة يتعقّبون الرجلين، غير المعروفين لدى القضاء، بعد معلومات وردت إليهم في حزيران.
ويقوم أسلوب الغش الذي اعتمداه على وضع كاميرا صغيرة على الحافة الأمامية للهاتف، تحت قميص به ثقب صغير أو في حقيبة صغيرة مفتوحة بشكل غير لافت للنظر على طاولة الألعاب لقراءة أوراق اللعب عند توزيعها.
وفي الخارج، كان شخص متواطئ لم يُقبض عليه بعد يتلقى الصور ويُبلغ بالأوراق الرابحة للاعبين اللذين كانا يضعان سماعة رأس صغيرة "لا يمكن إزالتها إلا بمغناطيس".
وفيما يجهل المحققون إجمالي المكاسب التي حصلت عليها الشبكة، فقد تبيّن لهم أن الرجلين فازا بأكثر من 200 ألف يورو في أحد كازينوهات منطقة باريس.
ويستمر التحقيق لتحديد هوية المتواطئين الآخرين المحتملين وتوقيفهم في إطار تحقيق قضائي فتحه مكتب المدعي العام في بونتواز (شمال غرب باريس). 
(lbc)
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