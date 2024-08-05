الحمل

أعد النظر في بعض قراراتك السابقة إذا كنت تجد قراراً أفضل وأسرع حاليًّا، تحرّك!

الثور

تحفّظْ ولا تعطِ ثقة غير مبنية على ارض صلبة، قد تفكّر في بيع عقار أو منزل، وربما تتلقى عرضاً أو توسّع عملاً يتعلّق بشأن منزلي

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الجوزاء

أوضاعك في العمل مستقرة حالياً حاول أن تستفيد من هذا الهدوء لتطرح أفكار مشاريعك على أرباب العمل

السرطان

استثمارات وأموال وبعض المفاجآت السارّة، وتعبّر عن رغباتك أمام بعض المراجع النافذة وتتلقى أجوبة مناسبة

الأسد

يغذيك هذا اليوم بالأمل ويجعلك مشرقاً، وقد تقدّم النصائح للآخرين أو الدعم وترفض أن تظهر بمظهر الضعيف

العذراء

يدعوك هذا اليوم إلى التأمل والتفكير وإعادة النظر، أو الانسحاب من بعض الأماكن الخطرة أو الانتماءات الدقيقة

الميزان

يخفّف هذا اليوم من الضغوط ويأتيك بدعم من قبل المسؤولين أو النافذين، أو مساعدة في الوقت المناسب

العقرب

كن متحفظاً يحذّرك هذا اليوم من التطاول على سلطة ما أو رفع التحديات، وقد يتحدث عن ظروف عامة تربكك

القوس

يتيح لك هذا اليوم فرصاً للسفر والحب والتواصل المميّز والمفاجآت الحلوة

الجدي

يوم جميل وإيجابي، يقدّم لك بعض التقدّم والتفوّق وربّما يفسح لك مجالاً واسعاً لإظهار مواهبك الجديدة

الدلو

يربكك هذا اليوم ولو انّه يحمل بعض الفرص الشخصية والمهنية

الحوت

يتحدث هذا اليوم عن فرصة مهنية واهتمامات كثيرة تتعلق بالعمل في هذا اليوم