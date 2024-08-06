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الحملتتحسن الأحوال ويكون الجو غير مقلق وتتخلص من التوتّر والانفعالات والتشنجات.الثوراستعد لعراقيل واضطرابات على مختلف الصعد أو معاكسات كبيرة تتطلب منك جهداً لمحاصرتها.الجوزاءتعمل على مشروع جديد وتحاول أن تكون متحفظاً في خططك لتتجنب المغرضين.السرطانتبدو متقلب المزاج اليوم وتتعامل مع الزملاء في العمل بطريقة غير مريحة ومزعجة.الأسدترتاح لتطورات وتبدو مزهواً بنفسك، قد تنجز عملاً يلاقي الاستحسان وتختفي الضغوط ويطمئن بالك.العذراءتعاني ذيول مشكلات سابقة، ما يتطلّب منك اهتماماً خاصاً لحلّ المسائل ولإيجاد تسويات مناسبة.الميزانالظروف مناسبة تمامًا لمواهبك وتطلّعاتك، وتبقى الأجواء صافية جداً ويكون الدعم كبيراً لتحقيق الإنجازات.العقربالظروف مناسبة تمامًا لمواهبك وتطلّعاتك، وتبقى الأجواء صافية جداً ويكون الدعم كبيراً لتحقيق الإنجازات.القوستخرج منتصراً من كل التحديات والصعوبات التي تواجهك في العمل.الجديتُفتح أمامك الآفاق وتتوسّع دائرة اتصالاتك، قد تلبّي دعوة تحمل إليك مفاجأة مهمّة جدّاً.الدلوقد يكون حديث عن عقد إمّا يُوقع أو يُفسخ وتطرأ تغييرات تناسبك ربما وتجعلك تتبنّى وجهة نظر جديدة.الحوتانفراجات على الصعيد المهني والوضع المالي لا بدّ من أن يصطلح بعض الشيء. (السومرية)