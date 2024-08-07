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فندق ينهار جزئيا في ألمانيا.. والسلطات تكافح لإنقاذ المحاصرين

Lebanon 24
07-08-2024 | 04:30
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أعلنت الشرطة الألمانية انهيار جزء من فندق في بلدة كرويف غربي البلاد ومقتل شخص واحد في الحادث، فيما لا يزال 8 آخرون محاصرين تحت الأنقاض.

وانهار أحد طابقي المبنى الذي كان يضم 14 شخصا، والواقع في بلدة كرويف الصغيرة الواقعة على نهر موزيل، أمس الثلاثاء نحو الساعة 11 مساء.
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وقالت الشرطة إن 5 أشخاص تمكنوا من الخروج من المبنى دون أذى، لكن 9 آخرين حوصروا.

وبحلول وقت مبكر من صباح اليوم، تأكدت خدمات الطوارئ من وفاة شخص واحد، لكنها لم تتمكن بعد من انتشال جثته.

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