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الحمللا تتردّد في أخذ المبادرة ولا تتوقّف طويلاً عند محطة متعثّرة إلاّ إذا كانت تعني لك كثيراً.الثورلا تخجل من طلب المساعدة من زملاء العمل في حال شعورك بكثرة الضغوط عليك.الجوزاءدورة جيدة من الاتصالات والنجاح الاجتماعي والمهني تستمر حتى آخر الشهر تقريباً.السرطانيركّز هذا اليوم الضوء على قضايا مادية ومالية تستحوذ على كامل اهتماماتك في العمل.الأسدتقدّم مساعدة إلى أحد زملاء العمل والكل يقدر وقوفك إلى جانبه ومساندته في ظرفه الدقيق.العذراءيبتسم لك الحظ ويأتيك بالأخبار السارّة شخص لم تتوقع يوماً أن يحمل إليك ما يزرع الأمل في نفسك.الميزانتجنّب التوتر قدر المستطاع، فهذا اليوم يحمل إليك بعض المتاعب لكن ذلك يكون موقتاً.العقربتخطّط منذ مدة لإيجاد شيء جديد وما يلون حياتك الرتيبة ويضفي عليها التشويق والمتعة.القوسيسهّل لك هذا اليوم الاتصالات ويجعلك أكثر قدرة على الإقناع وكسب التأييد.الجديكن جريئاً هذا اليوم وأظهر مقدرتك على تحمل المسؤوليات الجديدة لأنك قادر على إدارة أعمالك وأعمال الآخرين.الدلوتلاحق قضية سرية أو تتحقق من أمر وتحقّق في مشكلة تنغّص عليك عملك.الحوتإذا كنت فعلاً تريد الوصول الى نتيجة حاسمة عليك التحرّك بفعاليّة، عليك تداول المواضيع الحساسة. (السومرية)