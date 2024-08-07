الحمل
لا تتردّد في أخذ المبادرة ولا تتوقّف طويلاً عند محطة متعثّرة إلاّ إذا كانت تعني لك كثيراً.
الثور
لا تخجل من طلب المساعدة من زملاء العمل في حال شعورك بكثرة الضغوط عليك.
الجوزاء
دورة جيدة من الاتصالات والنجاح الاجتماعي والمهني تستمر حتى آخر الشهر تقريباً.
السرطان
يركّز هذا اليوم الضوء على قضايا مادية ومالية تستحوذ على كامل اهتماماتك في العمل.
الأسد
تقدّم مساعدة إلى أحد زملاء العمل والكل يقدر وقوفك إلى جانبه ومساندته في ظرفه الدقيق.
العذراء
يبتسم لك الحظ ويأتيك بالأخبار السارّة شخص لم تتوقع يوماً أن يحمل إليك ما يزرع الأمل في نفسك.
الميزان
تجنّب التوتر قدر المستطاع، فهذا اليوم يحمل إليك بعض المتاعب لكن ذلك يكون موقتاً.
العقرب
تخطّط منذ مدة لإيجاد شيء جديد وما يلون حياتك الرتيبة ويضفي عليها التشويق والمتعة.
القوس
يسهّل لك هذا اليوم الاتصالات ويجعلك أكثر قدرة على الإقناع وكسب التأييد.
الجدي
كن جريئاً هذا اليوم وأظهر مقدرتك على تحمل المسؤوليات الجديدة لأنك قادر على إدارة أعمالك وأعمال الآخرين.
الدلو
تلاحق قضية سرية أو تتحقق من أمر وتحقّق في مشكلة تنغّص عليك عملك.
الحوت
إذا كنت فعلاً تريد الوصول الى نتيجة حاسمة عليك التحرّك بفعاليّة، عليك تداول المواضيع الحساسة. (السومرية)