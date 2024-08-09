الحمل
القمر المكتمل في برج الدلو يجعل أفكارك لامعة ومتفائلاً فتسعى جاهداً لتقديم الأفضل
الثور
القمر المكتمل في برج الدلو يجعل أمورك في العمل تتغير نحو الأفضل وأوضاعك المالية في تحسن.
الجوزاء
القمر المكتمل في منزلك التاسع، أي في الدلو، ما قد يولّد جواً من الارتياح حولك، وخصوصاً مع بعض الزملاء.
السرطان
القمر المكتمل في برج الدلو يجعلك المسيطر اليوم وصاحب القدرة على التحكم في كل الأمور لمصلحتك.
الأسد
القمر المكتمل في منزلك السابع، أي في الدلو، يجعل أمورك في العمل تستقر بشكل أفضل وتشعر أنك تبلي بلاء حسناً.
العذراء
القمر المكتمل في برج الدلو يجعلك تلمس لمس اليد كيف أن جهودك تعطي ثماراً مفيدة ووافرة، وأن تعبك لم يذهب سدى!
الميزان
القمر المكتمل في برج الدلو يجعل يومك أكثر جدية وانفتاحاً مع الزملاء.
العقرب
القمر المكتمل في الدلو يقدم لك عوناً، أنت قلق وتجد صعوبة في التركيز إلا أن ذلك ينتهي قريباً.
القوس
القمر المكتمل في برج الدلو يحدث تغييراً في طريقة أدائك مهامك وتنفيذ استثماراتك وتكون نتائجه مهمة.
الجدي
القمر المكتمل في برج الدلو يمكّنك من الاعتماد على مساعدة الزملاء، كما على ودّ يظهره أحد الاصدقاء النافذين.
الدلو
القمر المكتمل في برجك يجعلك تحتاج إلى مرونة أكبر للتفاهم مع المحيط، وربما تصاب بجرح في كبريائك.
الحوت
القمر المكتمل في برج الدلو يعيد إليك نشاطك المهني بثقة كبيرة، وتفرض شخصيتك القوية وتتخذ القرارات الجريئة. (السومرية)