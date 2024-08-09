Advertisement

الحملالقمر المكتمل في برج الدلو يجعل أفكارك لامعة ومتفائلاً فتسعى جاهداً لتقديم الأفضلالثورالقمر المكتمل في برج الدلو يجعل أمورك في العمل تتغير نحو الأفضل وأوضاعك المالية في تحسن.الجوزاءالقمر المكتمل في منزلك التاسع، أي في الدلو، ما قد يولّد جواً من الارتياح حولك، وخصوصاً مع بعض الزملاء.السرطانالقمر المكتمل في برج الدلو يجعلك المسيطر اليوم وصاحب القدرة على التحكم في كل الأمور لمصلحتك.الأسدالقمر المكتمل في منزلك السابع، أي في الدلو، يجعل أمورك في العمل تستقر بشكل أفضل وتشعر أنك تبلي بلاء حسناً.العذراءالقمر المكتمل في برج الدلو يجعلك تلمس لمس اليد كيف أن جهودك تعطي ثماراً مفيدة ووافرة، وأن تعبك لم يذهب سدى!الميزانالقمر المكتمل في برج الدلو يجعل يومك أكثر جدية وانفتاحاً مع الزملاء.العقربالقمر المكتمل في الدلو يقدم لك عوناً، أنت قلق وتجد صعوبة في التركيز إلا أن ذلك ينتهي قريباً.القوسالقمر المكتمل في برج الدلو يحدث تغييراً في طريقة أدائك مهامك وتنفيذ استثماراتك وتكون نتائجه مهمة.الجديالقمر المكتمل في برج الدلو يمكّنك من الاعتماد على مساعدة الزملاء، كما على ودّ يظهره أحد الاصدقاء النافذين.الدلوالقمر المكتمل في برجك يجعلك تحتاج إلى مرونة أكبر للتفاهم مع المحيط، وربما تصاب بجرح في كبريائك.الحوتالقمر المكتمل في برج الدلو يعيد إليك نشاطك المهني بثقة كبيرة، وتفرض شخصيتك القوية وتتخذ القرارات الجريئة. (السومرية)