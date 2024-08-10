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مراهقتان تتعرضان لموقف بشع.. لن تصدقوا ما حصل لهما!

Lebanon 24
10-08-2024 | 23:00
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تزعم مراهقتان من معجبي تايلور سويفت أن حلمهما برؤية نجمة البوب المفضلة لديهما في بولندا كاد أن يتحطم بسبب حادثة غريبة. ففي مقطع فيديو انتشر بسرعة، تظهر امرأة أكبر سناً هي تقول لهما: "أنتما كالقمامة".
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ووقعت الحادثة في ملعب PGE Narodowy في وارسو، حيث قدمت نجمة البوب ثلاثة عروض نفدت تذاكرها بالكامل في وقت سابق من هذا الشهر.
في الفيديو الذي نُشر على تيك توك، يُزعم أن المرأة ضايقت المراهقتين بسبب "لون بشرتهما"، وقالت للشقيقتين اللتين تبلغان من العمر 15 و16 عامًا: "آسفة، لكنكما تبدوان مثل القمامة".
الفيديو، الذي يبدو أنه تم تصويره قبل بدء الحفل، يُظهر المرأة وهي ترتدي نظارات بإطار أسود وفستانًا أزرق لامعًا وكيمونو وردي لامع. وقد حقق الفيديو 35 مليون مشاهدة وما يقرب من ثلاثة ملايين "إعجاب". (lbc)
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