الحمل

تراكم العمل وتأجيله ليسا في مصلحتك، فهناك أولويات واضحة عليك أن تبدأ بها لتصل الى النتائج المرجوّة.

الثور

أمر طارئ يحدث في العمل اليوم تضطر من خلاله الى الغاء الكثير من المواعيد.

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الجوزاء

تُشغل باهتمامات متنوعة، تكثر خلالها اللقاءات والتحالفات الإيجابية، فتحصد ثماراً طيبة وارباحاً وفيرة.

السرطان

يلجأ إليك الجميع بحثاً عن الحلول، فتلمس إيجابية القدر، وتشعر بأن لا شيء يستطيع أن يعيق انطلاقتك.



الأسد

قد تستفيد من حياة مهنية صاخبة لالتقاط فرص معينة تفتح أمامك بعض الأبواب.

العذراء

قد تواجه تأخيراً وعراقيل وتتراكم المشكلات الصغيرة والمزعجة، وربما تأسف لمنافسة أو تعيش غيرة قد تكون مسيئة إليك.

الميزان

أحداث متتالية تدفعك إلى إعادة النظر في عدة أمور، وهذا يمنحك مزيداً من التطور والتقدم في العمل.

العقرب

كل الأمور التي يفتعلها ضدك من هم حولك تلقى الفشل بسبب حس إدراكك لها.



القوس

قد تسمع كلاماً غير مقنع أو لا يتمتّع بمصداقية، إهدأ ولا تأخذ على عاتقك مسألة تصحيح مسار العالم.

الجدي

تكثر حولك الصداقات، وقد تشارك في مناسبات عملية كبيرة وتفرح لنجاح الزملاء.



الدلو

المحاذير التي كنت تخشاها، يبدو أنها تواجهك اليوم لكنّك تتخطى المرحلة بأقلّ ضرر ممكن.

الحوت

تشعر بالحرية وبمساحة كبيرة من النفوذ والسيطرة، لذلك أدعوك الى تحديد الأولويات والأهداف تفادياَ لإهمال بعض التفاصيل. (السومرية)