الحمل

ينتقل فينوس إلى منزلك الخامس فيلاحظ الكثيرون الجهد الذي تبذله في العمل، وهو بالطبع لن يضيع سدىً

الثور

ينتقل فينوس إلى منزلك الرابع فيمدك بالعزيمة والحماسة ويدفعك إلى الاقبال على الأعمال بشغف كبير

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الجوزاء

يدخل فينوس برج الأسد فتشارك الآخرين قراراتك ولا سيما تلك الحساسة والمتعلقة بمشاريعك

السرطان

ينتقل فينوس إلى برج الأسد، ويثير قضية مهمة اليوم في العمل تستغرق الكثير من النقاش

الأسد

يدخل فينوس إلى برجك ليلتقي جوبيتير، فتصل إلى قناعة وتجد نفسك شخصاً مرغوباً به كثيراً

العذراء

يدخل فينوس برج الأسد فتحقق نجاحاً غير منتظر، وتكون مستعداً لقطف ثمار الجهود التي بذلتها

الميزان

ينتقل فينوس إلى برج الأسد فلا تتورّط في تصريحات مؤذية، بل حاول أن تبقي مخططاتك سرية أو مخفية

العقرب

ينتقل فينوس إلى منزلك الثاني عشر أي إلى الميزان، وتؤثر حالك النفسية المشوشة سلباً في عملك فتشعر بأنه مملّ وفاشل

القوس

ينتقل فينوس إلى منزلك التاسع لينضم إلى جوبيتير، فتعرف كيف تواجه المصاعب وتتخطى العراقيل التي تواجهك في عملك

الجدي

ينتقل فينوس إلى منزلك الثامن، وتطل على مشروع خلاّق، وتحتفل بمناسبة أو بلقاء وتبدو سعيداً ومميزاً

الدلو

ينتقل فينوس إلى منزلك السابع، أي إلى الأسد، فتتحمّس لإطلاق مشروع جديد وتبدو جاهزاً لحسم الأمور المهنية

الحوت

ينتقل فينوس إلى منزلك السادس، فتقف على عتبة زمنية مهمّة لتضع أسساً متينة قبل اتخاذ أي قرار مهني