وفاة مطرب شهير وجرح 12 شخصاً بحادث مروع.. شاهدوا الصور

توفي مطرب مصري وأصيب 12 آخرون في حادث سير مروع بأسوان جنوب مصر.



وتلقت السلطات المصرية بلاغا بوقوع تصادم مروع بين سيارة "ميكروباص" بأخرى على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من منطقة بنبان في محافظة أسوان.

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وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لموقع الحادث حيث تبين مصرع المطرب النوبي الشهير محمد فوزي، وسقوط 12 جريحاً تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.(العربية)



