بالفيديو.. مياه الأمطار تجتاح مدينة هندية

'Traffic advisory '

Slow-moving traffic due to Water logging at Rupena Agrahara towards Silkboard,Kindly co operate.

“ಸಂಚಾರ ಸಲಹೆ “

ರೂಪೇನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿರುವುದರಿಂದ ಸಿಲ್ಕ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಕಡೆಗೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಸಂಚಾರ ವಿರುತ್ತದೆ, ದಯಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ. pic.twitter.com/JuODmfMs0N