بالفيديو.. مياه الأمطار تجتاح مدينة هندية

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين في توقف حركة المرور في بنغالورو، الهندية.

ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರೂಪೇನ ಅಗ್ರಹಾರದವರೆಗೆ ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು ನಗರದ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮತ್ತು ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಂಚಾರ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಬದಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು. pic.twitter.com/hZy5esHzNv — MADIVALA TRAFFIC BTP (@madivalatrfps) August 12, 2024 Advertisement

وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث زحمة مرورية كبيرة، مما جعل من المستحيل تقريبًا على المركبات التنقل في المدينة.

وأصدرت شرطة المرور في بنغالورو تحذيرات مرورية، محذرة الركاب من التحديات التي تفرضها الطرق المغمورة بالمياه.

'Traffic advisory '

Slow-moving traffic due to Water logging at Rupena Agrahara towards Silkboard,Kindly co operate.

“ಸಂಚಾರ ಸಲಹೆ “

ರೂಪೇನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿರುವುದರಿಂದ ಸಿಲ್ಕ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಕಡೆಗೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಸಂಚಾರ ವಿರುತ್ತದೆ, ದಯಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ. pic.twitter.com/JuODmfMs0N — ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ BengaluruTrafficPolice (@blrcitytraffic) August 12, 2024

وفي خضم هذا، شارك أحد الركاب محنته على "أكس"، وكشف أنه ركب حافلة من مدينة إلكترونيك إلى سيلك بورد في الساعة 5 صباحًا ولا يزال عالقًا في حركة المرور بعد ساعات، ولم يصل إلى وجهته حتى الساعة 8. (news18)



