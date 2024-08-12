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بالفيديو.. مياه الأمطار تجتاح مدينة هندية

Lebanon 24
12-08-2024 | 05:47
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تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين في توقف حركة المرور في بنغالورو، الهندية.
 
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وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث زحمة مرورية كبيرة، مما جعل من المستحيل تقريبًا على المركبات التنقل في المدينة.
 
وأصدرت شرطة المرور في بنغالورو تحذيرات مرورية، محذرة الركاب من التحديات التي تفرضها الطرق المغمورة بالمياه.
 
وفي خضم هذا، شارك أحد الركاب محنته على "أكس"، وكشف أنه ركب حافلة من مدينة إلكترونيك إلى سيلك بورد في الساعة 5 صباحًا ولا يزال عالقًا في حركة المرور بعد ساعات، ولم يصل إلى وجهته حتى الساعة 8. (news18)


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