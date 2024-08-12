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منوعات
أصيبت بكدمات عدّة.. لحظة مرعبة عاشتها هذه الفتاة
Lebanon 24
12-08-2024
|
15:00
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التقطت أم من ولاية نيفادا الأميركية مقطع فيديو وثق لحظة تعرض ابنتها للركل من حصان بري.
وقالت الأم التي تُدعى هالي ويلكي بعد الحادث المروع: "اعتقدت أنها ماتت لأنها لم تستجب لندائي".
واضطرت هالي إلى تثبيت رأس ابنتها أوليفيا البالغة من العمر 3 سنوات لمدة 45 دقيقة بعدما كسرت جمجمتها إلى حين وصول فرق المساعدة.
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وتمكنت أوليفيا من اجتياز هذه المحنة المرعبة وخرجت من المستشفى بعد أقل من أسبوع.
وبحسب المقطع، اقترب حصانان برّيان من الفتاة التي كانت تراقب سيارة سوداء قبل أن يهاجمها أحدهما.
وساعد شخص غريب أوليفيا ووالدتها بعد سماع صراخها بينما كان والدها يقود السيارة للحصول على تغطية خلوية.
وأصيبت الطفلة بكدمات عدّة ونزيف وارتجاج شديد في الدماغ، إلا أن جراح الأعصاب استطاع معالجة جمجمتها المكسورة في عملية جراحية استغرقت 3 ساعات. (lbc)
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