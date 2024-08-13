خرج من دون علم عائلته.. طفل يواجه مصيراً مأساوياً

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غرق طفل يبلغ من العمر عامين في قناة بجوار منزله بعدما خرج من دون علم عائلته من باب منزله الأمامي المفتوح.وانزلق الطفل بمفرده في القناة التي تقع على بعد خطوات قليلة من منزله في مدينة ولفرهامبتون في إنكلترا.وسارع والدا الطفل للبحث عنه وانضم الأصدقاء والجيران إلى عملية البحث.وقال أحد السكان إن عائلة الطفل أبلغت الشرطة التي وصلت بسرعة إلى مكان الحادث، حيث أعلن الضباط وفاة الطفل. (lbc)