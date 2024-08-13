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برجك اليوم

Lebanon 24
13-08-2024 | 23:00
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الحمل
حافظ على أسرار العمل ولا تبح بها للغرباء، يوم مليء بالمفاجآت فكن مستعداً لكل متغيرات جديدة.

الثور
لا تتهور في قراراتك اليوم وفكر بشكل منطقي أكثر تجاه بعض الأمور.

الجوزاء
طالب باستحقاقاتك في العمل ولا تتنازل عن حقك مهما واجهت من معاندة.
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السرطان
تبدو أمورك في العمل أكثر روية وتعرف كيف تتعامل معها وتجد الحلول للمشكلات العالقة.

الأسد
تربكك الحياة المهنية وتولّد صراعاً وازدواجية، قد تواجه منافسة مع زميل أو زميلة، وربما يدور صراع بينهما.

العذراء
تتمتع بنسبة ذكاء عالية، وهذه الميزة تمهّد لك الطريق لتحقيق النجاح في اتجاهاتك المتنوعة ولا سيما في العمل.

الميزان
قد تتحرّر من ضغوط وتجد حلاً أو تتجه نحو جديد، لا مجال للتردد أو التكاسل.

العقرب
ينتقل مركور إلى برج العذراء، فتميل الى توسيع رقعة نشاطاتك، المشاريع كثيرة والنشاط موجود.

القوس
لا تركّز على عمل واحد بل انتبه إلى جميع أعمالك وخصوصاً التفاصيل.

الجدي
المثابرة من أبرز المميزات التي تتفرد بها بين الزملاء، فحاول أن تحافظ على هذه الميزة من أجل مستقبل واعد.

الدلو
تتحوّل أخطاء بعضهم إلى رصيد إضافي لمصلحتك، لكن يستحسن ألاّ تستغل الموقف فتخسر بعض الأصدقاء.

الحوت
من الضروري تحديد الأولويات قبل الانطلاق، حذار الخلافات والاستفزازات المشحونة بالتوتر والمشكلات. (السومرية)

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