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الحملحافظ على أسرار العمل ولا تبح بها للغرباء، يوم مليء بالمفاجآت فكن مستعداً لكل متغيرات جديدة.الثورلا تتهور في قراراتك اليوم وفكر بشكل منطقي أكثر تجاه بعض الأمور.الجوزاءطالب باستحقاقاتك في العمل ولا تتنازل عن حقك مهما واجهت من معاندة.السرطانتبدو أمورك في العمل أكثر روية وتعرف كيف تتعامل معها وتجد الحلول للمشكلات العالقة.الأسدتربكك الحياة المهنية وتولّد صراعاً وازدواجية، قد تواجه منافسة مع زميل أو زميلة، وربما يدور صراع بينهما.العذراءتتمتع بنسبة ذكاء عالية، وهذه الميزة تمهّد لك الطريق لتحقيق النجاح في اتجاهاتك المتنوعة ولا سيما في العمل.الميزانقد تتحرّر من ضغوط وتجد حلاً أو تتجه نحو جديد، لا مجال للتردد أو التكاسل.العقربينتقل مركور إلى برج العذراء، فتميل الى توسيع رقعة نشاطاتك، المشاريع كثيرة والنشاط موجود.القوسلا تركّز على عمل واحد بل انتبه إلى جميع أعمالك وخصوصاً التفاصيل.الجديالمثابرة من أبرز المميزات التي تتفرد بها بين الزملاء، فحاول أن تحافظ على هذه الميزة من أجل مستقبل واعد.الدلوتتحوّل أخطاء بعضهم إلى رصيد إضافي لمصلحتك، لكن يستحسن ألاّ تستغل الموقف فتخسر بعض الأصدقاء.الحوتمن الضروري تحديد الأولويات قبل الانطلاق، حذار الخلافات والاستفزازات المشحونة بالتوتر والمشكلات. (السومرية)