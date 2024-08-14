داخل كراسي معوقين.. القبض على 4 مسنات حاولن تهريب شحنة مخدرات

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ألقت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي في مصر القبض على 4 مسنات حاولن تهريب شحنة مخدرات داخل كراسي ذوي الاحتياجات الخاصة خلال توجههن إلى المملكة العربية السعودية.وتجري نيابة النزهة التحقيقات مع المتهمات بعد ضبطهن بتهمة "محاولة تهريب كمية 20 كغ من مخدر الكبتاغون داخل الكراسي المتحركة".وتبحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عمن يستخدم المتهمات في عملية التهريب لضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. (روسيا اليوم)