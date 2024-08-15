رجل يستفز رواد السوشيال ميديا... اليكم ما فعله بلبوة! (صورة)

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أظهر مقطع فيديو سائقًا أثناء محاولته تجاوز 3 لبؤات عند عبورها الطريق السريع في الهند.وفي التفاصيل، توقفت معظم الشاحنات على الطريق عند الحدود الواقعة بين ساتارا وأوليفانتس بسبب مرور مجموعة من اللبؤات، ولكن أحد السائقين نفذ صبره بسرعة وحاول تجاوزها ولكنه اصطدم بأحدها من الخلف.وقال متحدث باسم متنزه كروغر الوطني إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الفعل متعمدًا، لكن السائق دفع غرامة مالية بسبب ما قام به. (lbc)