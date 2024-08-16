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هل من حرب على لبنان؟ معلومات تكشفها ماغي فرح وهذا ما قالته عن مفاوضات غزة (فيديو)

Lebanon 24
16-08-2024 | 00:47
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نشرت الإعلامية وعالمة الفلك ماغي فرح فيديوهات عبر حسابها على منصة "إكس" كشفت فيها عن معلومات وتحليلات عن الوضع في غزة ولبنان.

وقالت فرح ان معلومات عن التحركات والاجتماعات التي قام بها عدد من الموفدين الدوليين إلى المنطقة كشفت ان البند الوحيد الذي تم التشديد عليه هو عدم انزلاق الوضع نحو الحرب الشاملة، أما الحديث عن هدنة فقد لا تكون مضمونة لأن الوضع في غزة سيطول والقصف سيشتد كما ان عمليات الاغتيال لقادة ومسؤولين في حماس سيزداد في فلسطين ولبنان وسوريا وفي أي دولة قد يلجأون إليها.

وأشارت إلى انه لن يصدر عن اجتماعات قطر أي قرار مهم بل الأمور ستبقى مضطربة في غزة وحتى في الضفة الغربية.
 
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وأضافت فرح ان مصر والأردن تلقيا رسائل أمنية من دول عدة تُفيد بضرورة أخذ التدابير اللازمة لحماية المراكز والمؤسسات الأميركية والإسرائيلية بعد ورود معلومات عن وجود نية لضرب أهداف حيوية أميركية وإسرائيلية وربما اغتيال دبلوماسيين كرد على العمليات الاسرائيلية الأخيرة في ايران ولبنان. 
 
 

أما في ما يتعلق عن لبنان، فقالت فرح ان معلومات من العاصمة الأميركية واشنطن أفادت بان الزيارة التي قام بها الموفد الأميركي آموس هوكشتاين إلى لبنان هدفها الأساسي عدم الانجرار إلى الحرب الكبرى مع تطمينات انه لن يكون هناك أي استهداف لبنى تحتية أو خزانات عملاقة بالوقود او محطة كاريش او مطارات في إسرائيل أي لن يكون هناك أهداف مدنية وستُعطى في المقابل تطمينات مُشابهة للبنان بعدم استهداف البنى التحتية أو مطار بيروت ما يعني ان الحرب ستكون محصورة في مواقع الاشتباك .

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