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أغبى سائح.. هذا ما فعله أمام بقرة!

Lebanon 24
16-08-2024 | 12:30
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تعرض سائح روسي يبلغ من العمر 26 عامًا، لهجوم من بقرة بعد أن زُعم أنه حاول الاعتداء عليها في جنوب تايلاند.
ووقع الحادث في منطقة سورات ثاني، حيث قيل إن كوفشينوف خلع ملابسه واتجه نحو ثور ذكر، ثم حول اهتمامه إلى بقرة مربوطة بسياج خشبي في أحد الحقول.
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ووفقًا للشهود، حاول السائح الاعتداء على البقرة، لكنها ردت بعنف، وأسقطته أرضًا ونطحته. وكان السكان المحليون، الذين لاحظوا تصرفاته الغريبة، قد اتصلوا بالشرطة بعد رؤيته يتجول عاريًا.
وعندما سمعوا صراخه طلبًا للمساعدة أثناء تعرضه للهجوم، ظلوا بالقرب منه حتى وصول الشرطة. (lbc)
 
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