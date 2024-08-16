Advertisement

الحملتؤدي دوراً إيجابياً وتتلقى معلومات جيدة، حاول أن تصغي الى حاجات الآخرين، وانفتح على تغيير واحتمالات جديدة.الثورانفتح على احتمالات جديدة وواعدة، قد تهتم بالتاريخ والقصص القديمة التي تتحدث عن أحداث ماضية.الجوزاءلن تعاكسك الظروف ولن تتعرض لإهانة بل تسمع أخباراً طيبة تفرح قلبك.السرطانقد تقحم نفسك في نزاع مع أحد النافذين في العمل أو في السياسة، ما يرهقك نفسياً وجسدياً.الأسديحالفك الحظ ويولّد بعض الحركة في الأمور المالية وتتغلب على بعض التحديات وتحدد الأولويات.العذراءسلسلة من المواقف الحاسمة تضطر إلى اتخاذها قريباً، وذلك سيكون له المردود الايجابي على مستقبلك المهني.الميزانالمعاكسة اليوم قد تولّد تشنجات وسوء تفاهم، حاذر فالجوّ دقيق جداً، وقد يشير إلى تفاقم بعض المشكلات.العقرباستعدّ للنجاح الذي ستحققه بعد الجهد الكبير والتفاني في أداء مهامك.القوسقد تغضب على بعض التصرفات أو المواقف وتتكلم على نحو جارح فتتسبب بخلاف أو بخصام.الجديتعيش ارتباكاً وتأجيلاً لبعض الأعمال، لكن لا تخف على مستقبل مشاريعك، فهي تسير بالاتجاه الصحيح.الدلوتقوم بخطوة فعالة وتلفت الانظار والاعجاب، ترتاح إلى الظروف الايجابية والمطمئنة، هناك دعم لموقفك ورؤية مشتركة للأمور.الحوتتشكو التأخير والانزعاج، وتبدو غير مسيطر على الأوضاع، حاول أن تتجنّب الالتباس والنزاع. (السومرية)