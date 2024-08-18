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منوعات
برجك اليوم
Lebanon 24
18-08-2024
|
23:00
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توقعات برج الحمل
يجب أن تتحلى بالهدوء والدبلوماسية، خاصة أنك على الصعيد العائلي ستواجه أحداثا عائلية تتطلب تركيزك واهتمامك، تجنبا لأي تطورات غير محببة وغير متوقعة، إما على الصعيد العاطفي فالشريك يساندك في خطواتك.
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تحدث مع شريك حياتك بلطف، لأنه قد تأخذ المناقشات بينكم شكلا حادا في الصباح، فحاول تجنب التصعيد لتستعيد توزانك العاطفي، خاصة وأن الجميع من حولك يتأثرون بسبب حالتك العاطفية غير المستقرة.
توقعات برج الجوزاء
حاول أن تتحلى باللطف مع شريكك العاطفي، وابتعد عن التصرفات التي تزعجه، أما على المستوى المهني، فأنت في حاجة إلى أن تكون أكثر تقبلا لمهامك اليومية، ركز على عملك وتجنب التذمر المستمر حيال الضغوط التي تواجهها لأن التذمر قد يؤثر عليك بالسلب.
توقعات برج السرطان
قد تحدث بعض المفاجآت على الصعيد المهني فحاول أن تحافظ على الهدوء وكن حذرا في كلامك وقراراتك، وعلى الصعيد الصحي اهتم بصحتك خاصة في فترة الظهيرة، واعتني بجهازك الهضمي.
توقعات برج الأسد
يحتاج أصحاب برج الأسد إلى مضاعفة الجهد في العمل لتعزيز مكانتهم، أما على المستوى العاطفي فخصص وقتا أكثر لشريكك من أجل تحسين العلاقة بينكما، لأن الاهتمام يزيد الحب بين الشريكين.
توقعات برج العذراء
خطط عزيزي صاحب برج العذراء لنزهة مع أصدقاءك، فستشعر براحة نفسية في محيط عملك، ولكن عليك أن تنتبه جيدا لصحتك واهتم بعائلتك وأسرتك بشكل أكبر في هذه الفترة.
برج الميزان
سيطر على أوضاعك وكلمتك اليوم مسموعة، ولكن بعد فترة الظهر تجنب العناد لتتفادى الخسارة أمام رئيسك في العمل، أما في المساء فيمكنك أن تعيش وقتا مع من تحب وستتحسن علاقتكما.
توقعات برج العقرب
على أصحاب برج العقرب تجنب إهدار الوقت، واشغل نفسك بحل مشاكلك، اسمع نصائح المقربين واهتم بإنجاز عملك، وتجنب الشعور بالقلق لأنه يؤثر على نفسيتك خاصة فيما يتعلق بالأمور العائلية.
توقعات برج القوس
يبشرك الفلك عزيزي القوس، أن يومك يسير وفق خططك، فالأمور في العمل مستقرة، ويمكنك أن تلتقي بأصدقاءك، حاول أن تسترخي قدر الإمكان واهتم بصحتك.
توقعات برج الجدي
أبذل المزيد من الجهد عزيزي برج الجدي في عملك، وفكر بجدية في مستقبلك، ادعمك شريكك العاطفي أو اصدقاءك الذين في حاجة إلى المساعدة، وانتبه جيدا لردود فعلك مع زملاءك.
توقعات برج الدلو
يواجه أصحاب برج الدلو بعض المناوشات مع الزملاء في العمل، وتستمر الضغوطات في التأثير عليكم مهنيا، فتحلوا بالهدوء والدبلوماسية.
توقعات برج الحوت
يتنابك حالة من الرتابة والملل في الصباح، قم بانجاز مهامك المطلوبة وتحلى بالهدوء في حال حدثت مواجهة بينك وبين رئيسك في العمل، أما في المساء فأنت على موعد مع الاستمتاع والاسترخاء. (الأسبوع)
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