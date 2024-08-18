Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
18-08-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1235942-638596221417701192.png
Doc-P-1235942-638596221417701192.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعات برج الحمل
يجب أن تتحلى بالهدوء والدبلوماسية، خاصة أنك على الصعيد العائلي ستواجه أحداثا عائلية تتطلب تركيزك واهتمامك، تجنبا لأي تطورات غير محببة وغير متوقعة، إما على الصعيد العاطفي فالشريك يساندك في خطواتك.
Advertisement

تحدث مع شريك حياتك بلطف، لأنه قد تأخذ المناقشات بينكم شكلا حادا في الصباح، فحاول تجنب التصعيد لتستعيد توزانك العاطفي، خاصة وأن الجميع من حولك يتأثرون بسبب حالتك العاطفية غير المستقرة.

توقعات برج الجوزاء
حاول أن تتحلى باللطف مع شريكك العاطفي، وابتعد عن التصرفات التي تزعجه، أما على المستوى المهني، فأنت في حاجة إلى أن تكون أكثر تقبلا لمهامك اليومية، ركز على عملك وتجنب التذمر المستمر حيال الضغوط التي تواجهها لأن التذمر قد يؤثر عليك بالسلب.

توقعات برج السرطان
قد تحدث بعض المفاجآت على الصعيد المهني فحاول أن تحافظ على الهدوء وكن حذرا في كلامك وقراراتك، وعلى الصعيد الصحي اهتم بصحتك خاصة في فترة الظهيرة، واعتني بجهازك الهضمي.

توقعات برج الأسد
يحتاج أصحاب برج الأسد إلى مضاعفة الجهد في العمل لتعزيز مكانتهم، أما على المستوى العاطفي فخصص وقتا أكثر لشريكك من أجل تحسين العلاقة بينكما، لأن الاهتمام يزيد الحب بين الشريكين.

توقعات برج العذراء
خطط عزيزي صاحب برج العذراء لنزهة مع أصدقاءك، فستشعر براحة نفسية في محيط عملك، ولكن عليك أن تنتبه جيدا لصحتك واهتم بعائلتك وأسرتك بشكل أكبر في هذه الفترة.

برج الميزان
سيطر على أوضاعك وكلمتك اليوم مسموعة، ولكن بعد فترة الظهر تجنب العناد لتتفادى الخسارة أمام رئيسك في العمل، أما في المساء فيمكنك أن تعيش وقتا مع من تحب وستتحسن علاقتكما.

توقعات برج العقرب
على أصحاب برج العقرب تجنب إهدار الوقت، واشغل نفسك بحل مشاكلك، اسمع نصائح المقربين واهتم بإنجاز عملك، وتجنب الشعور بالقلق لأنه يؤثر على نفسيتك خاصة فيما يتعلق بالأمور العائلية.

توقعات برج القوس
يبشرك الفلك عزيزي القوس، أن يومك يسير وفق خططك، فالأمور في العمل مستقرة، ويمكنك أن تلتقي بأصدقاءك، حاول أن تسترخي قدر الإمكان واهتم بصحتك.

توقعات برج الجدي
أبذل المزيد من الجهد عزيزي برج الجدي في عملك، وفكر بجدية في مستقبلك، ادعمك شريكك العاطفي أو اصدقاءك الذين في حاجة إلى المساعدة، وانتبه جيدا لردود فعلك مع زملاءك.

توقعات برج الدلو
يواجه أصحاب برج الدلو بعض المناوشات مع الزملاء في العمل، وتستمر الضغوطات في التأثير عليكم مهنيا، فتحلوا بالهدوء والدبلوماسية.

توقعات برج الحوت
يتنابك حالة من الرتابة والملل في الصباح، قم بانجاز مهامك المطلوبة وتحلى بالهدوء في حال حدثت مواجهة بينك وبين رئيسك في العمل، أما في المساء فأنت على موعد مع الاستمتاع والاسترخاء. (الأسبوع)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
02:00 | 2024-08-19
00:33 | 2024-08-19
23:29 | 2024-08-18
15:32 | 2024-08-18
13:11 | 2024-08-18
12:29 | 2024-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24