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منوعات
أب ينحر ابنته بسكين ويدفنها بسرداب منزله.. وهدد أمها بالمصير نفسه!
Lebanon 24
19-08-2024
|
05:02
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أقدم أحد الأشخاص في محافظة الأنبار غربي على قتل ابنته ذبحا بسكين، ثم دفنها في سرداب مخفي داخل منزله.
وقال مصدر أمني، إن "الشرطة تلقت بلاغا من إحدى النساء يفيد بقتل زوجها لابنتها الوحيدة ابنة الـ16 عاماً بطريقة وحشية، بحيث سحبها نحو سرداب مخفي داخل منزلهم القديم، ثم ذبحها بواسطة سكين".
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وأضاف لـ"إرم نيوز"، أن "الأب هدد الأم بملاقاة ذات المصير في حال الإبلاغ عن الجريمة الوحشية، ثم حبسها داخل المنزل وسحب منها جهاز الخليوي، إلا أنها تمكنت بعد أكثر من أسبوع من الفرار من المنزل، بعد خروجه واللجوء إلى الشرطة".
وعزت الأم، بحسب المصدر، أسباب إقدام الأب على ذلك "نتيجة تعاطيه المخدرات التي بدأت تؤثر في صحته العقلية، وبدأ يتخيل أشياء لم تحدث"، فيما أكدت الأم بحسب إفادتها للشرطة بأن "الأمر بدأ أولا بعملية ضرب وتعنيف كانت تتعرض له الفتاة من والدها، حتى وصلنا إلى ما هو عليه الآن".
وما زالت الشرطة تبحث عن الأب القاتل بعد أن فر إلى جهة مجهولة عقب عودته إلى المنزل، ولم يجد زوجته، ليدرك حينها بأنها ستبلغ عنه.
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