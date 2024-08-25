30
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
28
o
بعلبك
23
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
لحظات مرعبة.. طفلة تكسر نافذة طائرة خلال رحلتها الأولى (فيديو)
Lebanon 24
25-08-2024
|
01:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت المؤثرة الاجتماعية الأميركية، إيبوني برادلي، مقطع فيديو عبر حسابها على منصة انستغرام لابنتها، البالغة من العمر عامين، خلال إحدى الرحلات الجوية ولكنها لم تتوقع أن تكسر الأخيرة نافذة الطائرة أثناء اللعب.
Advertisement
وفي هذا السياق، أرفقت برادلي مقطع الفيديو بجملة باللغة الانكليزية مفادها: "لقد اشترينا طائرة!"، مشيرة إلى أنها الرحلة الجوية الأولى لطفلتها.
وكانت تقوم الطفلة بتثبيت لعبتها على زجاج النافذة ولكنها سحبتها من دون قصد ما أدى إلى انفصال الجزء الداخلي من مكانه فجأة، ما أثار دهشة الأم. (lbc)
Advertisement
الأكثر قراءة
تزوّج 17 مرّة.. ممثل سوريّ لمُقدّمة برامج لبنانيّة: أبحث عن الـ18 "وإذا بترشحي حالك أنا جاهز"
Lebanon 24
تزوّج 17 مرّة.. ممثل سوريّ لمُقدّمة برامج لبنانيّة: أبحث عن الـ18 "وإذا بترشحي حالك أنا جاهز"
05:27 | 2024-08-24
24/08/2024 05:27:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديدٌ جديد عبر صحيفة.. إسرائيل ستقصف بيروت في هذه الحالة!
Lebanon 24
تهديدٌ جديد عبر صحيفة.. إسرائيل ستقصف بيروت في هذه الحالة!
16:46 | 2024-08-24
24/08/2024 04:46:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ إسرائيلي إلى اللبنانيين.. هذا ما أعلنه العدو عن "هجوم لبنان"!
Lebanon 24
تحذيرٌ إسرائيلي إلى اللبنانيين.. هذا ما أعلنه العدو عن "هجوم لبنان"!
23:53 | 2024-08-24
24/08/2024 11:53:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن منشأة حزب الله "عماد 4".. هذه القصة الكاملة!
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن منشأة حزب الله "عماد 4".. هذه القصة الكاملة!
11:00 | 2024-08-24
24/08/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل جداً.. "حزب الله" بدأ ردّه على اغتيال شكر وهذا بيانه الأوّلي
Lebanon 24
عاجل جداً.. "حزب الله" بدأ ردّه على اغتيال شكر وهذا بيانه الأوّلي
23:16 | 2024-08-24
24/08/2024 11:16:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:36 | 2024-08-24
مشهد مخيف من السعودية.. انهيار صخري كبير قبل ثوان من سقوطه على المركبات (فيديو)
15:34 | 2024-08-24
كارثة كادت أن تحصل في مباراة بالدوري الإنكليزي.. هذا ما جرى مع فتى من حاملي الكرات! (صور)
13:20 | 2024-08-24
بسبب هذا الفيروس.. أحد أبرز خبراء الأمراض المعدية بأميركا دخل المستشفى!
12:19 | 2024-08-24
انزعج من صوت الأغاني.. فاستفاق وقتل شقيقه!
10:08 | 2024-08-24
وفاة 4 أشخاص في رحلة جبلية في سلطنة عمان.. ماذا حصل معهم؟ (فيديو)
09:58 | 2024-08-24
وفاة عائلة من 5 أشخاص... السيول قتلتهم في السعوديّة!
فيديو
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
03:26 | 2024-08-24
25/08/2024 11:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
02:25 | 2024-08-22
25/08/2024 11:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
25/08/2024 11:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24