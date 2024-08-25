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لحظات مرعبة.. طفلة تكسر نافذة طائرة خلال رحلتها الأولى (فيديو)

Lebanon 24
25-08-2024 | 01:04
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نشرت المؤثرة الاجتماعية الأميركية، إيبوني برادلي، مقطع فيديو عبر حسابها على منصة انستغرام لابنتها، البالغة من العمر عامين، خلال إحدى الرحلات الجوية ولكنها لم تتوقع أن تكسر الأخيرة نافذة الطائرة أثناء اللعب. 
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وفي هذا السياق، أرفقت برادلي مقطع الفيديو بجملة باللغة الانكليزية مفادها: "لقد اشترينا طائرة!"، مشيرة إلى أنها الرحلة الجوية الأولى لطفلتها.
وكانت تقوم الطفلة بتثبيت لعبتها على زجاج النافذة ولكنها سحبتها من دون قصد ما أدى إلى انفصال الجزء الداخلي من مكانه فجأة، ما أثار دهشة الأم. (lbc)
 
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