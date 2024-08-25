Advertisement

منوعات

فضيحة مدوية: بسبب الكلاب.. هذا ما فعله والد نائب بجاره!

Lebanon 24
25-08-2024 | 08:46
A-
A+
Doc-P-1238777-638601977321497345.jpg
Doc-P-1238777-638601977321497345.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ألقي القبض على والد نائب في البرلمان المصري، بتهمة محاولة قتل جاره.

أما السبب الصادم فيعود إلى الكلاب الضالة. وفي التفاصيل التي كشفتها أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة بعد إلقاء القبض على والد العضو في "مجلس الشورى"، ومالك إحدى شركات الاستثمار العقاري، أنه حاول قتل جاره بمنطقة أكتوبر، لاعتراضه على رعايته الكلاب الضالة بمحيط منزله.
Advertisement

فبينما كان المجني عليه أمام منزله يطعم الكلاب، تفاجأ بمجهولين يستقلون سيارة ملاكي "خاصة" ويطلقون الرصاص عليه، ما أدى إلى إصابته بجروح، ونقله في حالة حرجة إلى مستشفى قريب.

لتبين التحقيقات لاحقا أن والد عضو بمجلس الشيوخ يقف وراء الاعتداء.

إذ بمواجهة المتهم الذي أوقف مع آخرين، اعترف بإطلاق النار على المجني عليه لوجود خلافات سابقة بينه وبين والد عضو مجلس الشيوخ بسبب رعاية وإطعام الكلاب الضالة في محيط منزله.

كما أقر بأن والد النائب الذي لم يكشف عن اسمه، حذر الجار المصاب أكثر من مرة دون جدوى، فقرر الانتقام منه! (العربية)

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:53 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:46 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:16 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:06 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
10:51 | 2024-08-25
04:22 | 2024-08-25
01:04 | 2024-08-25
16:36 | 2024-08-24
15:34 | 2024-08-24
13:20 | 2024-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24