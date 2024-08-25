فضيحة مدوية: بسبب الكلاب.. هذا ما فعله والد نائب بجاره!

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ألقي القبض على والد نائب في البرلمان المصري، بتهمة محاولة قتل جاره.أما السبب الصادم فيعود إلى الكلاب الضالة. وفي التفاصيل التي كشفتها أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة بعد إلقاء القبض على والد العضو في "مجلس الشورى"، ومالك إحدى شركات الاستثمار العقاري، أنه حاول قتل جاره بمنطقة أكتوبر، لاعتراضه على رعايته الكلاب الضالة بمحيط منزله.فبينما كان المجني عليه أمام منزله يطعم الكلاب، تفاجأ بمجهولين يستقلون سيارة ملاكي "خاصة" ويطلقون الرصاص عليه، ما أدى إلى إصابته بجروح، ونقله في حالة حرجة إلى مستشفى قريب.لتبين التحقيقات لاحقا أن والد عضو بمجلس الشيوخ يقف وراء الاعتداء.إذ بمواجهة المتهم الذي أوقف مع آخرين، اعترف بإطلاق النار على المجني عليه لوجود خلافات سابقة بينه وبين والد عضو مجلس الشيوخ بسبب رعاية وإطعام الكلاب الضالة في محيط منزله.كما أقر بأن والد النائب الذي لم يكشف عن اسمه، حذر الجار المصاب أكثر من مرة دون جدوى، فقرر الانتقام منه! (العربية)