الحمل



Advertisement الثور اليوم، تتلقى عروضًا للمشاركة في بعض المشاريع، بفضل توصيات من أصدقاء وأشخاص ناجحين تعرفت عليهم مؤخرًا. حاول قضاء وقت أطول مع العائلة، فالعمل لا ينبغي أن يشغلك عن أحبائك. هناك أمور مقلقة تحيط بك، حاول فهمها، ولا تنسى أهمية ممارسة الرياضة.الثور

تنقلب الأمور بشكل سلبي في فترة الظهيرة، حيث يتحول مزاجك إلى الاكتئاب والعدوانية. تعامل بحذر مع من حولك وتجنب نقل مشاكلك الخاصة إلى العمل. قد تجد أن الكثير من مشاكلك يمكن حلها بسهولة بمجرد إجراء اتصال أو إرسال رسالة. حاول ألا تعيش دور الضحية دائمًا.

الجوزاء

الفوضى تسيطر على حياتك في هذه الفترة. لا تلوم الآخرين على ما يحدث، بل تحمل مسؤولية أفعالك. التأجيل والإهمال هما السببان الرئيسيان لما وصلت إليه. عليك اتخاذ خطوات لتحسين وضعك قبل أن يتخذ مديرك موقفًا نهائيًا.

السرطان

استشر أصحاب الخبرة في بعض الأمور التي تشغلك. قد تخوض نقاشًا جديًا حول موضوع حساس في العمل، لذا تجنب إثارة المواضيع المثيرة للجدل. امنح العمل المزيد من وقتك ولا تنشغل بأمور غير مجدية. تفكر في الخروج مع الأصدقاء للترفيه عن نفسك.

الأسد

تشعر بالعدائية وتفكر في تغيير مكان سكنك أو إجراء تغييرات في المنزل. لا تتسرع في اتخاذ قرارات تتعلق بالشريك، واتبع حدسك في أمور تتعلق بأصدقائك. تجنب المبالغة في ردود فعلك تجاه تصرفات الشريك، واعتنِ بصحتك عن طريق النوم الجيد وتغيير نظامك الغذائي.

العذراء

استغل طاقتك العالية في تنفيذ مشاريعك الخاصة. قد تجد نفسك في مشكلة سببها صديق قديم، لذا تعامل بحكمة مع المستجدات. استفد من الحالة الإيجابية للشريك في هذه الفترة لتعزيز علاقتكما.

الميزان

أنت قادر على إتمام مهامك في الموعد المحدد، فقط ركز ولا تعاند المسؤولين في العمل. تجنب التصرفات الطفولية التي قد توقعك في مشاكل غير متوقعة. قد تحتاج إلى الاعتذار من الشريك عن تصرفاتك الأخيرة.

العقرب

لا تتردد في الدفاع عن آرائك ووجهة نظرك. قد تشعر بالإحباط أحيانًا بسبب الضغوطات، وهذا أمر طبيعي. الاعتراض على الأمور غير المنطقية مطلوب حتى لا يتم استغلالك. تستعد للسفر في رحلة مميزة مع الشريك والعائلة.

القوس

تصل إليك أخبار سارة اليوم، مما يضفي عليك سعادة كبيرة. تشعر أن يومك مختلف على كافة الأصعدة. تتحسن حياتك العملية والعاطفية، وتعمل مع الشريك على وضع خطوط واضحة لعلاقتكما. تخططان لقضاء أوقات ممتعة سويًا.

الجدي

تتلقى العديد من الدعوات في هذه الفترة وتحاول تلبية أكبر قدر منها. تفضل البقاء بمفردك في بعض الأوقات لترتيب أفكارك. تصلك أخبار تتعلق بشخص مقرب منك لم تتواصل معه منذ فترة. الشريك بحاجة إلى وجودك بجانبه، تجاهل الخلافات وسانده.

الدلو

يومك هادئ ولا يشهد الكثير من التغيرات. تسير الأمور في الفترة المقبلة بشكل إيجابي. تتلقى بعض العروض وتحاول اختيار الأفضل بينها. تعامل مع كل مشكلة تطرأ على الفور، ولا تتهرب من المسؤوليات. انتبه لصحتك وامنح جسدك بعض الراحة.

الحوت

تسير الأمور ببطء شديد، مما يسبب لك التوتر. تذكر دائمًا أن “أن تصل متأخرًا خير من ألا تصل”، فالصبر ضروري في هذه الفترة. غير نظامك الغذائي وابتعد عن التدخين وتناول الوجبات السريعة لتحسين صحتك.