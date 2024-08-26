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في أستراليا.. قانون يمنع الموظفين من الرد على مكالمات العمل بعد الدوام

Lebanon 24
26-08-2024 | 08:07
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يدخل حيز التنفيذ في أستراليا اعتبارا من اليوم الاثنين قانون جديد، يتيح للعديد من الأستراليين الحق في عدم الانخراط في أي أوجه تتعلق بالعمل عقب انتهاء الدوام.
 
وبحسب القانون الجديد، يحق للملايين من الموظفين رفض الرد على محاولات رؤسائهم الاتصال بهم في أوقات فراغهم.
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وفي شباط الماضي أقر البرلمان الأسترالي ما يسمى بـ"تعديل تشريعات العمل العادل".

ويمكن الآن للموظفين في الشركات المتوسطة والكبيرة إيقاف تشغيل هواتفهم المحمولة بعد العمل ولم يعد يتعين عليهم الرد على رسائل البريد الإلكتروني. وبالنسبة للموظفين في الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 15 موظفا، لن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ إلا بعد عام. (جريدة البيان)
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